Apple présente son nouvel iPad mini 7 compatible Apple Intelligence (IA)

Quoi de neuf ?

Pas de keynote mais un communiqué de presse pour ce nouvel iPad mini de 7e génération,. Cette petite tablette a tout d'une grande puisqu'elle prend en charge l'Apple Pencil Pro ou l'Apple Pencil USB-C !Grâce à sa puce A17 Pro et son nouveau moteur Neural, il serait deux fois plus rapide que l'iPad mini de la génération précédente. Il dispose d'un écran, avec une résolution de 2 266 x 1 488 pixels à 326 ppp.Avec un(c'est le plus petit de la gamme et il ne pèse que 293/297 grammes), l'iPad mini 7 est disponible en quatre finitions (lumière stellaire, gris spatial, bleu et violet). Il se décline en trois stockages 128 Go (toujours...), 256 go et 512 Go, pour 609 euros, 739 euros et 989 euros (version WiFi) ou 779 euros, 909 ou 1159 euros (version WiFi Cellular). C'est une petite bête de course, particulièrement chère qu'Apple nous propose là...