Des Mac M4 et un iPad mini 7 pour le... 1er novembre

Une keynote Mac M4 pour la fin octobre ?

Scary Fast

• octobre 2024 : MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces (M4, M4 Pro et M4 Max), iMac (M4), Mac mini (M4 et M4 Pro), iPad mini 7

• janvier à mars 2025 : MacBook Air (M4)

• printemps 2025 : iPhone SE 4, iPad Air 6

• mi-2025 : Mac Studio (M4 Max et M4 Ultra)

• mi-2025 : Mac Pro (M4 Ultra)

• courant 2025 : AirTags 2

Le point sur les rumeurs

• un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme avec une puce M4,

• deux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de M4 Pro et M4 Max (pas d'écran OLED avant 2026),

• un iMac M4 (il est possible que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad puissent passer du Lightning à l'USB-C)

• un Mac mini entièrement redessiné avec des M4 et M4 Pro,

• un iPad mini (pas de changement de design, une nouvelle dalle LCD qui résoudra les problèmes de jelly scroll (les tremblements sur l'écran), du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 et sans doute une meilleure caméra,

• un iPad 11 (dernier venu dans les rumeurs, qui ne devrait pas non apporter d'améliorations transcendantes )

En savoir plus Le Mac mini M4 va perdre quelques ports bien utiles

Selon Mark Gurman,. Dans sa dernière newsletter, on apprend que, soit le lendemain de la présentation des derniers résultats financiers de la firme. A cela, s'ajouterait la 7e génération d’iPad mini.. Par le passé, elle a déjà organisé trois évènements similaires au cours des cinq dernières années. L'année dernière, elle avait organiséle 30 octobre 2023 pour lever le voile sur ses MacBook Pro M3 et l'iMac M3. Ceux-ci avaient été commercialisés une semaine plus tard, le mardi 7 novembre 2023.Pour rappel, le journaliste deavait avancé il y a quelques jours undes produits à venir. Après ceux-là, le cycle pourrait recommencer avec des iPhone 17 en septembre et des Mac M5 à l'automne 2025.Selon les derniers bruits de couloir,Cette année pourrait être celle du Mac mini . Passant directement à une puce M4 sans passer par une puce M3, il bénéficierait d'un important relooking : il serait beaucoupque le modèle actuel, dont les lignes n'ont guère changé depuis 2011. Il pourrait même avoir uneToujours d'après Mark Gurman,(pour rappel, l'actuel Mac mini M2 dispose de deux ports USB-C et de deux ports USB-A, et quatre ports USB-C et de deux ports USB-A pour la version M2 Pro)., mais pas de ports USB-A. Trois ports USB-C seraient situés à l'arrière, et deux à l'avant de la machine )tout comme le Mac Studio. Il y aurait toujours des ports(3,5 mm) et une alimentation interne.Les autres ordinateurs ne devraient faire l'objet que de rafraîchissements mineurs, axés sur les mises à niveau des puces. Pour le moment, le seul produit d'Apple doté d'une puce M4 est l'iPad Pro M4 ! En revanche,, mettant fin au très mesquin combo 256 Go/8 Go