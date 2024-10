iPad mini 7 : qu’est-ce que vous ne trouverez pas dans la boîte ?

Pas de sticker !

Pas de chargeur !

La firme avait déjà pris la décision de les enlever avec l’iPad Pro M4 et l’iPad Air 6, puis de la gamme iPhone 16. Elle continue donc de généraliser cette mesure.La raison tiendrait au. Depuis plusieurs années, la firme s'efforce de faire disparaître tout élément plastique de ses emballages, ce qui inclut désormais les célèbres autocollants pommes ! Ces petits changements font partie des objectifs environnementaux d'Apple et des efforts continus pour devenir neutre en carbone d'ici 2030.Pour les collectionneurs, pas d’inquiétude -ou presque- puisqu’Apple a prévu un plan B. En effet,qui pourront être distribués aux clients achetant une des nouvelles tablettes 2024. Mais pour cela,si vous vous trouvez au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'UE. Mais c'était déjà le cas avec l'iPadAir M2 et l'iPad Pro M4, et avant eux, des dernières générations d'iPhone.Cette fois, cette décision serait une réponse probable à, qui sera généralisée à partir de 2026. Pour les autres pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon ou encore le Brésil, il y aura toujours un chargeur USB-C de 20 W. En revanche, le câble de charge USB-C vers USB-C d'un mètre est compris.Si ce n'est pas le cas,. Le modèle d'Apple est parfois en promotion et les modèles listés ci-dessous pourront tout à fait faire l'affaire, parfois en proposant davantage de ports et de puissance.