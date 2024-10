Avez-vous commandé un iPad mini 7 ?

Nouveau Smart Folio pour iPad mini 7

Les nouveautés de l'iPad mini 7

A quoi servira cette mini tablette ?

S'il est bien estampillésur l’Apple Store, la protection d’Apple ne l'est pas vraiment, surtout qu': même dimensions, même poids, même emplacement des capteurs et des boutons, même écran etc. En revanche, des couleurs inédites ont fait leur apparition : Violet clair, Denim, Sauge et Anthracite.Comme ses prédécesseurs, le Smart Folio est doté d'uneet se plie facilement de plusieurs façons pour lire, écrire, regarder un film ou passer des appels FaceTime. Pour tenter de séduire l'acheteur, Apple évoque un produit fin, léger et protecteur. Tout en, il réveille même l’iPad mini dès que vous le soulevez, et le remet en veille lorsque vous le rabattez.. Ainsi, il n'est pas doté de puce M -comme l'iPad Air M2 ou l'iPad Pro M4- mais une. Apple affirme au passage que le mini iPad serait deux fois plus rapide que l'iPad mini de la génération précédente., qui sera disponible pour les heureux élus outre-atlantiques avec iOS 18.1. Pour cela, il devra embarquer vraisemblablementnécessaires pour faire tourner l'IA en local (contre 4 Go pour le mini 6).Il est doté du(contre du Wi‑Fi 6 pour la version précédente, mais pas de WiFi 7 !), du(contre du Bluetooth 5), d'unavec des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gb/s (une une belle évolution par rapport aux 5 Gb/s de l'iPad mini 6). En revanche pour les modèles WiFi Cellular, il ne fonctionne qu'avec une eSIM et(il passe de 64 à 128 Go, enfin). Il est. Il accède ainsi à la fonction Survol de l'Apple Pencil qui permet de prévisualiser ou de faire surgir des menus dédiés.Je trouve que sa taille en fait un calepin numérique assez pratique. La compatibilité avec l'Apple Pencil Pro pourrait faire de lui un carnet à croquis qui se glisserait facilement dans un sac à main ou une poche.A contrario, il est difficile d'imaginer l'utiliser pour du montage photos vidéos complexes, des grands dessins, ou carrément de la PAO. Il ne serait pas du tout adaptés. On pourrait s'en servir pour visionner des messages un peu trop long ou quelques vidéos dans les transports sans avoir à sortir (et porter) un gros iPad Pro.