Amazon lance enfin une nouvelle Kindle couleur !

Elle affiche les images et le texte avec une grande précision, tout en proposant une résistance à l’eau, une autonomie pouvant atteindre huit semaines, et la recharge sans fil. Son prix est fixé à 279,99 $ (environ 265 €) et elle sera disponible aux États-Unis à partir du 30 octobre 2024. Les prix en euros et la disponibilité en Europe ne sont pas encore connus, mais ce modèle vise à offrir une expérience de lecture fluide, avec des pages tournées rapidement et deux styles d’affichage : standard et vibrant.La Kindle Scribe combine lecture et prise de notes., elle offre une expérience d’écriture proche du papier. Grâce à la fonction Active Canvas, les utilisateurs peuvent annoter directement les pages des livres. Ce modèle sera disponible en précommande pour 399,99 $ (environ 380 €), avec une livraison prévue aux États-Unis pour le 4 décembre 2024 aux États-Unis.La Kindle Paperwhite bénéficie d’une mise à jour importante avec un écran de 7 pouces et une autonomie pouvant aller jusqu’à trois mois., avec des temps de réponse améliorés de 25%. Le modèle standard est disponible aux États-Unis à partir de 159,99 $ (environ 150 €), tandis que la version Signature Edition avec 32 Go de stockage et recharge sans fil coûte 199,99 $ (environ 190 €). Là encore les tarifs européens ne sont pas encore confirmés.Le Kindle d’entrée de gamme,. Il est proposé aux États-Unis à partir de 109,99 $ (environ 105 €). Une fois encore les prix et la disponibilité pour l’Europe seront communiqués prochainement.Avec ces nouveaux modèles,. Bien que les prix européens ne soient pas encore disponibles, ces nouveaux produits sont déjà en précommande aux États-Unis, en vue de leur sortie imminente.Si oui quel modèle ? Si non pourquoi ?