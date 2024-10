Adobe Fresco est gratuit pour tout le monde (parfait pour dessiner sur l'iPad)

Oh un iPad mini 7 !

Fresco c'est gratuit !

des pinceaux par milliers !

Adobe Fresco: Esquisse, Dessin Adobe Inc. Télécharger

Procreate Savage Interactive Pty Ltd 14.99€

C'est une très bonne nouvelle pour les dessinateurs amateurs, passionnés ou professionnels ! En effet,Pour rappel, l'application est particulièrement. Elle met d'ailleurs l'accent sur les médias et les effets plus traditionnels, permettant de simuler le rendu de coups de crayon ou de pinceau. Ou encore de reprendre les techniques de certains courants ou peintres connus. Elle est très simple d'utilisation et permet de désacraliser le dessin à la tablette.Une version gratuite était déjà proposée, mais de nombreuses fonctions étaient réservées aux personnes détentrices d’un abonnement annuel qui était vendu 9,99 euros par an. par comparaison,Ce tarif comprend -pour le moment- toutes les mises à jour.En plus des améliorations et corrections habituelles, la version 6.0 a permis d’ajouter du mouvement à ses illustrations en un clin d’œil grâce aux préréglages dynamiques. Il suffit, pour cela,, de cliquer sur Tracé et de choisir parmi diverses options sous Mouvements prédéfinis.La dernière version apporte des milliers de nouveaux pinceaux (le plus dur ça va etre de choisir). Tous les utilisateurs vont enfin pouvoir en profiter gratuitement puisque ces derniers étaient auparavant réservés aux clients premium. On pourra même les combiner entre eux et créer les siens.