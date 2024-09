Catastrophe : Apple suspend iPadOS 18 pour l’iPad Pro M4

Pour quelle raison ?

Tout ne se passerait pas de manière idyllique, avec les versions finales des derniers systèmes d’Apple qui ont été déployés lundi soir. Sur les forums de Reddit Rappelons qu’il s’agit d’une tablette qui est sortie au début du mois de mai 2024 et le seul appareil commercialisé par Cupertino doté d’une puce M4.Apparemment, certains avaient déjà remonté des. Mais ces derniers seraient devenus plus problématiques avec la version finale, sans que l’on sache pourquoi, ni que l’on connaisse le nombre de personnes touchées.Hormis cette référence, tous les autres iPad compatibles avec iPadOS 18 peuvent recevoir la mise à jour et ne sont apparemment pas affectés par le problème. Pour le moment,, mis à part sa décision de suspendre momentanément iPadOS 18 pour l’iPad Pro M4. A priori les ingénieurs essaient de trouver une solution logiciel à ce problème. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un sacré bug venant attaquer la tablette hors de prix.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...