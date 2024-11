L’iPad Pro : un nouvel outil pour le football américain

Une analyse vidéo rapide et efficace pendant le jeu

Améliorer la communication entre les joueurs et les entraîneurs

Cette organisation, responsable des programmes sportifs universitaires américains, a en effet donné le feu vert pour que les conférences ACC, SEC et Big Ten, organisatrices de compétitions entre universités, adoptent l’iPad Pro pour les analyses sur le terrain. Doté d’un écran nano-texturé, ce modèle améliore la visibilité en extérieur, un avantage souligné par Doug Aucoin, responsable vidéo de l’Université d’État de Louisiane, qui estime queL’ iPad Pro permet aux équipes d’analyser les performances de façon instantanée grâce à des logiciels partenaires comme Catapult. Les vidéos capturées par les équipes de tournage ou retransmises en direct sont accessibles en temps réel aux entraîneurs.favorisant des ajustements tactiques immédiats. Matt Bairos, directeur produit chez Catapult, précise que l’interface intuitive de l’iPad Pro facilite son adoption par les entraîneurs, éliminant la nécessité de formations spécifiques. Comme le confirme Mike Saffell, entraîneur de l’Université de Californie,en permettant de corriger les erreurs dès leur apparition.Au-delà de l’analyse des performances, l’ iPad Pro permet, selon Apple, d’améliorer la communication sur le terrain. Alex Mirabal, entraîneur à l’Université de Miami, utilise l’appareil pour ajuster les stratégies défensives en cours de match, en particulier pourIsaiah Horton, receveur de l’équipe de Miami, souligne à quel point l’iPad est utile lors des échanges sur la ligne de touche, permettant aux joueurs deEnfin, compatible avec l’iPad Pro, l’Apple Pencil permet aux entraîneurs de dessiner directement sur les séquences vidéo, rendant l’analyse plus interactive. Billy Glasscock, manager de l’équipe de l’université d’Ole Miss, affirme que cet outilet aide à ajuster les tactiques en temps réel. Ce partenariat entre Apple et le football universitaire marque une nouvelle ère où la technologie devient un levier stratégique essentiel, permettant aux équipes d’adapter rapidement leurs approches et d’optimiser leurs performances pendant la compétition.