Pour Pok Pok (méthode Montessori), apprendre les maths est un jeu d'enfants

Number Journey

Une référence dans les apps éducatives

Number Journey

Après Shapes et Dinosaur, voici les caractéristiques principales de ce nouvel ajout :



• Exploration créative : Les enfants peuvent voir comment les objets du quotidien se lient aux nombres, stimulant ainsi leur créativité et leur logique.

• Défis de calcul : Les défis ludiques encouragent une compréhension intuitive des nombres, renforçant la motricité fine et la résolution de problèmes.

• Immersion narrative : En explorant les scènes, les enfants peuvent créer leurs propres histoires, favorisant la confiance en soi et la narration.

• Animations et sons : Des effets visuels et sonores interactifs rendent l’expérience de comptage vivante et engageante.

Disponibilité

Pok Pok Pok Pok Télécharger

Depuis son lancement il y a trois ans, Pok Pok s’est imposée comme, notamment avec des récompenses prestigieuses comme l’, l’, et l’pour 2023.Le dernier mini-jeu intégrése veut tout aussi intuitif et ludique que les autres outils, et vise à développer les compétences en mathématiques des plus jeunes. En utilisant des scènes colorées et interactives, il propose deDepuis, il ajoute régulièrement de nouveaux mini-jeux et fonctionnalités pour développer la pensée créative, la motricité, la gravité ou encore la physique.Notons que l'application est aussi disponible sur Android depuis un mois.