Un MacBook avec un écran pliable de 20 pouces pour 2026 ?

Un macbook pro de 20 pouces pliable ?

peu probable

LE POINT SUR LES RUMEURS...

. Apparemment selon, Apple aurait lancé le développement d'un écran de 20 pouces, peut-être pour un futur modèle de MacBook Pro.Il s’agirait d’unefabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen dont le nom est tenu secret. L'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces lorsqu'il est plié, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Son positionnement dans la gamme reste assez aléatoire entre le 14 et le 16 pouces. Viendrait-il remplacer l'un ou l'autre ou encore s'intercaler ? Pour l’heure, tout n’est que spéculation.. Cependant, il faudra dans un premier temps qu'Apple passe aux écrans OLED sur l’ensemble de ses produits.Enfin, on notera en fin de rapport que l’iPad mini pourrait être remplacé par un autre appareil pliable de 10 pouces et qu'un iPhone pliable serait, malgré les nombreuses rumeurs sur le sujet.. La firme de recherche avait affirmé que le lancement d'un iPhone pliable serait trèsà ce stade, et qu'il serait plus logique pour Apple d'expérimenter cette technologie viaou un produit équivalent?(ce qui poserait encore d'autres questions au niveau de la cohérence de la gamme et du public cible). Le coût de ce produit ferait aussi l'objet de nombreuses questions mais les analystes s'accorderaient autour de... 2 500 dollars (encore plus cher que les derniers iPad Pro M2).