Ce stylet connecté d'ESR pourra-t-il défier l’Apple Pencil Pro ?

Un stylet connecté compatible Localiser !

Disponibilité

Certains ne le savent peut-être pas, maisAussi la firme récidive avec cette nouvelle génération, dénommée. Celui-ci propose de nombreuses fonctions susceptible de concurrencer l'Apple Pencil Pro (presque 150 euros prix officiel).et peut être retrouvé via l’application éponyme. En cas de perte, les utilisateurs peuvent suivre sa position en temps réel. ESR lui a même greffé un haut-parleur intégré, qui lui permet d'émettre un signal sonore pour le retrouver facilement (ce qui n'est pas proposé chez Apple).Le Geo Digital Pencil offre une écriture fluide et précise grâce à plusieurs fonctions essentielles, comme le rejet de la paume (pour éviter les erreurs lors de l’écriture ou du dessin), la sensibilité à l’inclinaison ou encore une pointe fine de 1,5 mm.Malgré sa capacité à se fixer magnétiquement sur le côté de l’iPad, il ne se recharge pas sans fil. À la place,: une recharge complète en seulement 30 minutes pour 12 heures d’utilisation continue, ce qui devrait suffire pour de nombreux utilisateurs. Le stylet est également équipé d’unet communique le niveau de batterie via Bluetooth, une fonctionnalité pratique pour une gestion simplifiée de l’autonomie.Disponible comme le précédent modèle en trois couleurs (rose, blanc et noir), le Geo Digital Pencil compatible avec les iPad modernes (à partir de l’iPad Pro 2018). Le seul vraiment puni est l’iPad 10 (mais le précédent modèle est compatible ).Côté précision, il devrait au moins être équivalent avec la précédente génération. Pour l'utiliser régulièrement, cela devrait convenir à de nombreux utilisateurs, notamment au niveau de l'écriture.