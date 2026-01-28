Apple Creator Studio est disponible ! (mais pas que...)
Par Laurence - Publié le
Annoncé il y a deux semaines, Apple Creator Studio est officiellement disponible aujourd’hui, 28 janvier. Avec cette nouvelle offre par abonnement, Apple franchit une étape stratégique : réunir l’ensemble de ses outils créatifs professionnels — vidéo, audio, graphisme et productivité — au sein d’un écosystème unifié, pensé pour le Mac, l’iPad… et bientôt l’iPhone.
La suite Apple Creator Studio regroupe : Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro sur Mac et iPad, mais aussi Motion, Compressor et MainStage sur Mac. Elle ajoute également des fonctionnalités intelligentes et contenus premium pour Pages, Keynote et Numbers et des fonctions avancées à venir pour Freeform sur iPhone, iPad et Mac.
Proposé à 12,99 € par mois ou 129 € par an, Creator Studio bénéficie également d’un tarif très intéressant pour les étudiants et enseignants (2,99 € par mois ou 29,99 € par an), confirmant l’ambition d’Apple de séduire une nouvelle génération de créateurs.
L’un des ajouts les plus marquants est sans conteste l’arrivée de Pixelmator Pro sur iPad. L’application n’est pas un simple portage : l’interface a été entièrement repensée pour le tactile et l’Apple Pencil, avec une prise en charge poussée des gestes, du survol, du double-tap et de la pression.
Pixelmator Pro conserve l’ensemble de ses outils professionnels : gestion avancée des calques, sélections intelligentes, masques bitmap et vectoriels, mais aussi des fonctions dopées à l’IA embarquée comme Super Résolution, Recadrage automatique ou la suppression d’artefacts.
La continuité entre Mac et iPad est au cœur de l’expérience, avec des projets synchronisés et interchangeables. En revanche, Apple a confirmé que l’application Pixelmator classique ne serait plus mise à jour : Pixelmator Pro devient clairement l’outil central, intégré à Creator Studio.
En parallèle, Apple a déployé les mises à jour 15.1 de Pages, Keynote et Numbers sur iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe. Tous les utilisateurs bénéficient de trois nouveautés majeures : design Liquid Glass, nouvelles formes entièrement éditables et prise en charge de la barre de menus sur iPadOS. Mais, comme prévu, l’essentiel des nouveautés est réservé aux abonnés Apple Creator Studio.
Pour les abonnés, les apps iWork gagnent donc une nouvelle collection de templates professionnels, ainsi qu'un Content Hub avec photos, illustrations et graphiques de haute qualité. A cela s'ajoutent des outils de création d’images et graphiques directement dans les documents, mais aussi des options Super Résolution, Auto Crop et améliorations visuelles par IA. Encore-fin. La collaboration sur des fichiers iCloud monte jusqu’à 4 Go
Numbers introduit Magic Fill, capable de suggérer des données ou de générer des formules par reconnaissance de motifs. Keynote, de son côté, ajoute plusieurs fonctions en bêta : Génération automatique de diapositives à partir d’un plan, Création de notes de présentation contextuelles et Nettoyage automatique de la mise en page, de l’alignement et de la typographie.
Avec Apple Creator Studio, Apple ne cache plus son objectif : proposer une alternative crédible, intégrée et financièrement plus accessible aux suites créatives concurrentes, et tout particulièrement Adobe. L’approche est différente — plus intégrée au matériel, plus fluide entre appareils — mais la montée en puissance est évidente. En réunissant Final Cut, Logic, Pixelmator Pro et iWork sous un même abonnement, Apple veut transformer véritablement sa suite en véritable studio de création clé en main, du montage vidéo à la mise en page, en passant par le graphisme et la musique. La promesse est ambitieuse, et il faut voir si les créateurs suivront…
Une suite créative complète, enfin unifiée
Pixelmator Pro sur iPad : une pièce maîtresse de Creator Studio
Pages, Keynote et Numbers se mettent à l’heure Creator Studio
Qu'en penser ?
