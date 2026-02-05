Hausse des coûts mémoire : Apple sous pression sur l’iPad
Par Laurence - Publié le
Le marché des tablettes montre enfin des signes de reprise, et Apple en profite pleinement. D’après un nouveau rapport du cabinet d’analyses Omdia, les expéditions d’iPad ont fortement progressé au quatrième trimestre 2025, permettant à Apple de consolider largement sa position de leader mondial. En revanche, des contraintes sur la mémoire pourraient peser sur le marché dès 2026.
Sur les trois derniers mois de 2025, Apple a expédié 19,6 millions d’iPad, soit une hausse de 16,5 % sur un an. La performance est notable, dans un contexte où l’ensemble du marché mondial des tablettes n’a progressé que d’environ 10 % sur la même période.
Avec cette dynamique, Apple a gagné 2,6 points de parts de marché, atteignant 44,9 % au quatrième trimestre. Ce qui lui permet de rester très largement en tête, loin devant Samsung (14,7 %), Lenovo (8,8 %), Huawei (6,9 %) et Xiaomi (6,4 %). Les autres constructeurs se partagent les 18,3 % restants. Remarquons au passage que Lenovo affiche la plus forte croissance relative du trimestre (+36,2 %), mais avec des volumes bien inférieurs, à 3,9 millions d’unités seulement.
Selon Omdia, cette progression repose en grande partie sur la forte demande pour l’iPad de 11e génération, ainsi que sur l'iPad Pro équipée de la puce M5. Apple a ainsi su capitaliser à la fois sur son offre grand public et sur ses modèles plus premium, dans un contexte de renouvellement progressif du parc.
Le cabinet souligne également que le marché des tablettes semble sortir d’une longue phase de contraction. Après l’explosion des ventes durant la pandémie (il y a six ans tout de même !), les années suivantes avaient été marquées par un net ralentissement. Le quatrième trimestre 2025 confirme un frémissement durable, même si les niveaux restent en deçà des records de 2020.
Tout n’est cependant pas au vert pour l’avenir. Himani Mukka, analyste chez Omdia, alerte sur des contraintes croissantes liées aux composants mémoire, qui pourraient peser sur le marché dès 2026.
Les fabricants auraient d’ailleurs anticipé ces tensions en augmentant leurs stocks avant les fêtes de fin d’année, ce qui aurait mécaniquement gonflé les volumes expédiés au quatrième trimestre. Selon Omdia, si 2025 marque le meilleur niveau annuel d’expéditions depuis la pandémie, la demande pourrait donc être mise sous pression l’an prochain, à mesure que les coûts et la disponibilité des composants se resserrent.
Pour Apple, la situation reste très favorable à court terme. L’iPad continue de gagner du terrain dans un marché en reprise, porté par une gamme cohérente et un renouvellement matériel bien cadencé. Reste à voir si la firme parviendra à maintenir ce rythme en 2026, dans un environnement où les contraintes industrielles pourraient redevenir un facteur clé.
