Hausse des coûts mémoire : Apple sous pression sur l’iPad

Apple creuse l’écart sur un marché encore fragile

iPad 11 et iPad Pro M5 en moteurs de croissance

Des tensions à venir sur la mémoire en 2026

Qu'en penser ?



Pour Apple, la situation reste très favorable à court terme. L’iPad continue de gagner du terrain dans un marché en reprise, porté par une gamme cohérente et un renouvellement matériel bien cadencé. Reste à voir si la firme parviendra à maintenir ce rythme en 2026, dans un environnement où les contraintes industrielles pourraient redevenir un facteur clé.

. La performance est notable, dans un contexte où l’ensemble du marché mondial des tablettes n’a progressé que d’environ 10 % sur la même période.Avec cette dynamique, Apple a gagné 2,6 points de parts de marché, atteignant 44,9 % au quatrième trimestre. Ce qui lui permet de, loin devant Samsung (14,7 %), Lenovo (8,8 %), Huawei (6,9 %) et Xiaomi (6,4 %). Les autres constructeurs se partagent les 18,3 % restants. Remarquons au passage que Lenovo affiche la plus forte croissance relative du trimestre (+36,2 %), mais avec des volumes bien inférieurs, à 3,9 millions d’unités seulement.Selon, cette progression repose en grande partie sur. Apple a ainsi su capitaliser à la fois sur son offre grand public et sur ses modèles plus premium, dans un contexte de renouvellement progressif du parc.Le cabinet souligne également que le marché des tablettes semble sortir d’Après l’explosion des ventes durant la pandémie (il y a six ans tout de même !), les années suivantes avaient été marquées par un. Le quatrième trimestre 2025 confirme un frémissement durable, même si les niveaux restent en deçà des records de 2020.Tout n’est cependant pas au vert pour l’avenir. Himani Mukka, analyste chez Omdia, alerte sur des, qui pourraient peser sur le marché dès 2026.Les fabricants auraient d’ailleurs anticipé ces tensions en augmentant leurs stocks avant les fêtes de fin d’année, ce qui aurait mécaniquement gonflé les volumes expédiés au quatrième trimestre. Selon Omdia, si 2025 marque le meilleur niveau annuel d’expéditions depuis la pandémie,, à mesure que les coûts et la disponibilité des composants se resserrent.