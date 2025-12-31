Pénurie de RAM : les grands constructeurs servis en priorité. Et Apple ?

On en dit quoi ?



On assiste à une situation assez violente où l'IA vient cannibaliser le marché grand public de la mémoire. Les petits acteurs du PC vont clairement souffrir, pendant que les géants continueront à être servis en priorité. SK Hynix prévoit que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2028, ce qui laisse présager plusieurs années de prix élevés pour les consommateurs. Si vous aviez prévu d'upgrader votre RAM, c'était peut-être le moment de le faire avant que les tarifs ne s'envolent davantage. Quand aux prix chez Apple, difficile de savoir si les prochaines sorties de la marque seront violemment impactées, ou non, par ces hausses.