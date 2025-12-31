Pénurie de RAM : les grands constructeurs servis en priorité. Et Apple ?
Les fabricants de mémoire DRAM privilégient désormais les géants de l'informatique comme Apple, Dell et Lenovo. Les petits acteurs risquent de se retrouver sans stock, alors que les prix ont bondi de 172 % en un an.
Vous le savez, Samsung et SK Hynix, qui contrôlent ensemble plus de 70 % du marché mondial de la DRAM, ont décidé de réorienter massivement leur production vers les mémoires HBM destinées à l'intelligence artificielle. Ces puces haute performance, utilisées dans les accélérateurs de NVIDIA, AMD et Google, se vendent jusqu'à cent fois plus cher que la RAM classique. Le problème, c'est que produire 1 Go de HBM consomme environ quatre fois plus de capacité de fabrication qu'une puce DDR5 standard. Les géants de la tech comme Microsoft, Meta et OpenAI absorbent une part colossale de la production, et les fabricants préfèrent logiquement servir ces clients premium.
Face à la pénurie, Samsung et SK Hynix ont mis en place un système de priorité. Apple, ASUS, Dell et Lenovo bénéficient désormais d'un accès privilégié aux stocks disponibles. Les petits constructeurs ou les assembleurs indépendants, risquent de se retrouver sans approvisionnement. Certains intégrateurs proposent déjà des PC vendus sans RAM, laissant aux clients le soin de trouver leur propre mémoire. Le taux de satisfaction des commandes est tombé à 70 %, contre 100 % en temps normal, et les stocks chez les fabricants ne représentent plus que deux à trois semaines de production au lieu de deux à trois mois habituellement.
Les chiffres sont dingues. Les prix de la DRAM ont augmenté de 172 % depuis janvier 2025 sur le marché. Le prix unitaire des puces DDR5 16 Gb a presque doublé en un mois pour atteindre environ 15,50 dollars. Samsung négocie actuellement ses contrats du quatrième trimestre à des tarifs supérieurs de 40 % au trimestre précédent. ASUS a déjà annoncé des hausses de prix sur ses produits dès janvier 2026, et Lenovo a prévenu ses clients d'augmentations imminentes. Les analystes prévoient une nouvelle hausse de 40 à 50 % au premier semestre 2026.
On assiste à une situation assez violente où l'IA vient cannibaliser le marché grand public de la mémoire. Les petits acteurs du PC vont clairement souffrir, pendant que les géants continueront à être servis en priorité. SK Hynix prévoit que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2028, ce qui laisse présager plusieurs années de prix élevés pour les consommateurs. Si vous aviez prévu d'upgrader votre RAM, c'était peut-être le moment de le faire avant que les tarifs ne s'envolent davantage. Quand aux prix chez Apple, difficile de savoir si les prochaines sorties de la marque seront violemment impactées, ou non, par ces hausses.
Une crise provoquée par l'intelligence artificielle
Les grandes marques passent devant
Des hausses de prix à la pelle
On en dit quoi ?
