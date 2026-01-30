Face au coût de la RAM, Apple n'exclut pas une hausse du prix de l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Alors que le premier trimestre fiscal 2026 d’Apple s’est déroulé sans véritable accroc, l’entreprise anticipe un contexte bien plus tendu pour le trimestre en cours. En cause : les contraintes mondiales sur les composants mémoire (RAM et stockage), qui pourraient cette fois-ci impacter directement les marges de Cupertino.
Un impact limité au T1… mais pas au T2
Lors de la conférence de résultats, Tim Cook et Kevan Parekh (CFO) ont reconnu que la pénurie actuelle de mémoire avait eu un effet minime sur le premier trimestre, mais... que la situation devrait changer rapidement. Apple s’attend désormais à ce que ces tensions sur l’approvisionnement pèsent sur la rentabilité du deuxième trimestre fiscal 2026, alors même que la demande pour ses produits continue de progresser.
Le problème est double avec des coûts d’achat en hausse pour les puces mémoire, et une capacité de production sous pression chez les fournisseurs. Autrement dit, double peine : Cupertino devra à la fois payer plus cher et attendre plus longtemps pour l'avoir.
Apple n’exclut rien, ni ne confirme
Interrogé à plusieurs reprises sur la possibilité d’une hausse de prix des iPhone ou des Mac, Tim Cook est resté volontairement flou. Il a simplement indiqué qu’Apple étudiait
une variété d’optionspour absorber la hausse des coûts, sans confirmer (ni infirmer) qu’une augmentation tarifaire était à l’ordre du jour.
Ses réponses sont restées prudentes :
Je ne voudrais pas spéculer là-dessus,
Il existe différents leviers que nous pouvons actionner. Forcément, Apple ne ferme pas la porte, mais refuse de s’engager publiquement. Souvenez-vous ce qui s'était passé lors de la crise de l'iPhone et des mises en cause de responsabilité pour avoir présenté des résultats top optimistes. Cette attitude des plus classiques lui laisse donc toute latitude pour ajuster ses tarifs si la situation venait à se dégrader.
Des marges sous surveillance
Malgré ces incertitudes, Apple se veut rassurante. Kevan Parekh a indiqué viser une marge brute comprise entre 48 % et 49 % pour le T2 2026, un niveau proche de celui observé au trimestre précédent. Pour rappel, la firme avait enregistré au T1 40,7 % de marge brute sur les produits, 76,5 % sur les services, soit 48 % au global.
La clé pour maintenir cet équilibre pourrait venir des services (App Store, abonnements, iCloud…), historiquement beaucoup plus rentables que le matériel. Apple mise sur ce mix favorable pour compenser en partie la hausse des coûts des composants.
Qu'en penser ?
La situation place Apple dans une position familière mais inconfortable : préserver ses marges, éviter de freiner la demande, tout en absorbant une inflation industrielle qu’elle ne contrôle pas totalement. Pour l’instant, aucune hausse de prix n’est annoncée, mais le simple fait que la question soit publiquement posée montre que la pression monte. Si la pénurie de mémoire se prolonge, Cupertino devra choisir entre rogner ses bénéfices… ou demander un effort supplémentaire aux consommateurs.