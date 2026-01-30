Face au coût de la RAM, Apple n'exclut pas une hausse du prix de l'iPhone

Un impact limité au T1… mais pas au T2

Apple n’exclut rien, ni ne confirme

une variété d’options

Je ne voudrais pas spéculer là-dessus

Il existe différents leviers que nous pouvons actionner

Des marges sous surveillance

Qu'en penser ?



La situation place Apple dans une position familière mais inconfortable : préserver ses marges, éviter de freiner la demande, tout en absorbant une inflation industrielle qu’elle ne contrôle pas totalement. Pour l’instant, aucune hausse de prix n’est annoncée, mais le simple fait que la question soit publiquement posée montre que la pression monte. Si la pénurie de mémoire se prolonge, Cupertino devra choisir entre rogner ses bénéfices… ou demander un effort supplémentaire aux consommateurs.

Lors de la conférence de résultats, Tim Cook et Kevan Parekh (CFO) ont reconnu que, mais... que. Apple s’attend désormais à ce que ces tensions sur l’approvisionnement pèsent sur la rentabilité du deuxième trimestre fiscal 2026, alors même que la demande pour ses produits continue de progresser.Le problème est double avec des coûts d’achat en hausse pour les puces mémoire, et une capacité de production sous pression chez les fournisseurs. Autrement dit, double peine :Interrogé à plusieurs reprises sur la possibilité d’une hausse de prix des iPhone ou des Mac,. Il a simplement indiqué qu’Apple étudiaitpour absorber la hausse des coûts, sans confirmer (ni infirmer) qu’une augmentation tarifaire était à l’ordre du jour.. Forcément, Apple ne ferme pas la porte, mais refuse de s’engager publiquement. Souvenez-vous ce qui s'était passé lors de la crise de l'iPhone et des mises en cause de responsabilité pour avoir présenté des résultats top optimistes.Malgré ces incertitudes, Apple se veut rassurante., un niveau proche de celui observé au trimestre précédent. Pour rappel, la firme avait enregistré au T1 40,7 % de marge brute sur les produits, 76,5 % sur les services, soit 48 % au global.La clé pour maintenir cet équilibre pourrait venir(App Store, abonnements, iCloud…), historiquement beaucoup plus rentables que le matériel. Apple mise sur ce mix favorable pour compenser en partie la hausse des coûts des composants.