Il va falloir attendre (un peu) pour l'iPad Air OLED

Une transition attendue, mais progressive

Un OLED allégé pour contenir les coûts

Qu'en penser ?



Ce mouvement confirme une tendance de fond : Apple généralise progressivement les technologies premium après les avoir testées sur ses produits haut de gamme. Avec l’OLED sur l’iPad Air, la marque pourrait renforcer l’attractivité de ce modèle, souvent perçu comme un compromis entre prix et performances. Une évolution logique, alors que les tablettes deviennent des outils de plus en plus centraux pour la création, le travail et le divertissement.

D’après le média coréen. Apple viserait une commercialisation dans la foulée, probablement au premier semestre.Pour l’instant,, limités à 60 Hz. La différence est notable face à l’iPad Pro, déjà passé à l’OLED avec ProMotion (avec un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz) depuis 2024.Le passage à l’OLED devrait marquer une. Contrairement au LCD, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet des noirs parfaitement profonds, un contraste bien plus élevé, une meilleure fidélité des couleurs et des temps de réponse plus rapides. Autre avantage : la finesse. L’OLED ouvre la voie à des, un point clé sur les tablettes.Attention toutefois,. Selon les informations disponibles, l’Air adopterait des panneaux LTPS OLEDmoins coûteux que les LTPOutilisés sur les iPad Pro. Concrètement, cela pourrait se traduire par une luminosité inférieure et surtout l’absence de ProMotion (toujours limité à 60 Hz).Bref le compromis est classique chez Apple, qui continue desoigneusement ses gammes. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large.(et le prix déjà très élevé de cette petite tablette devrait s'en ressentir encore plus). À terme, seul l’iPad d’entrée de gamme conserverait un écran LCD, marquant une bascule quasi complète de la gamme vers l’OLED.