Il va falloir attendre (un peu) pour l'iPad Air OLED
Par Laurence - Publié le
Apple accélère sur la transition vers l’OLED. Après les modèles Pro, la technologie devrait désormais s’étendre à l’iPad Air dès 2027, selon plusieurs sources issues de la chaîne d’approvisionnement asiatique.
D’après le média coréen ET News, Samsung Display lancerait la production de masse des dalles OLED destinées à l’iPad Air entre fin 2026 et début 2027. Apple viserait une commercialisation dans la foulée, probablement au premier semestre.
Pour l’instant, les modèles Air utilisent encore des écrans LCD Liquid Retina, limités à 60 Hz. La différence est notable face à l’iPad Pro, déjà passé à l’OLED avec ProMotion (avec un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz) depuis 2024.
Le passage à l’OLED devrait marquer une amélioration nette de l’affichage. Contrairement au LCD, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet des noirs parfaitement profonds, un contraste bien plus élevé, une meilleure fidélité des couleurs et des temps de réponse plus rapides. Autre avantage : la finesse. L’OLED ouvre la voie à des designs plus légers et plus compacts, un point clé sur les tablettes.
Attention toutefois, Apple ne devrait pas équiper l’iPad Air des mêmes dalles que les modèles Pro. Selon les informations disponibles, l’Air adopterait des panneaux LTPS OLED single-stack moins coûteux que les LTPO double-stack utilisés sur les iPad Pro. Concrètement, cela pourrait se traduire par une luminosité inférieure et surtout l’absence de ProMotion (toujours limité à 60 Hz).
Bref le compromis est classique chez Apple, qui continue de segmenter soigneusement ses gammes. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. L’iPad mini devrait lui aussi passer à l’OLED prochainement, possiblement dès sa prochaine génération (et le prix déjà très élevé de cette petite tablette devrait s'en ressentir encore plus). À terme, seul l’iPad d’entrée de gamme conserverait un écran LCD, marquant une bascule quasi complète de la gamme vers l’OLED.
Ce mouvement confirme une tendance de fond : Apple généralise progressivement les technologies premium après les avoir testées sur ses produits haut de gamme. Avec l’OLED sur l’iPad Air, la marque pourrait renforcer l’attractivité de ce modèle, souvent perçu comme un compromis entre prix et performances. Une évolution logique, alors que les tablettes deviennent des outils de plus en plus centraux pour la création, le travail et le divertissement.
Une transition attendue, mais progressive
D’après le média coréen ET News, Samsung Display lancerait la production de masse des dalles OLED destinées à l’iPad Air entre fin 2026 et début 2027. Apple viserait une commercialisation dans la foulée, probablement au premier semestre.
Pour l’instant, les modèles Air utilisent encore des écrans LCD Liquid Retina, limités à 60 Hz. La différence est notable face à l’iPad Pro, déjà passé à l’OLED avec ProMotion (avec un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz) depuis 2024.
Le passage à l’OLED devrait marquer une amélioration nette de l’affichage. Contrairement au LCD, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet des noirs parfaitement profonds, un contraste bien plus élevé, une meilleure fidélité des couleurs et des temps de réponse plus rapides. Autre avantage : la finesse. L’OLED ouvre la voie à des designs plus légers et plus compacts, un point clé sur les tablettes.
Un OLED allégé pour contenir les coûts
Attention toutefois, Apple ne devrait pas équiper l’iPad Air des mêmes dalles que les modèles Pro. Selon les informations disponibles, l’Air adopterait des panneaux LTPS OLED single-stack moins coûteux que les LTPO double-stack utilisés sur les iPad Pro. Concrètement, cela pourrait se traduire par une luminosité inférieure et surtout l’absence de ProMotion (toujours limité à 60 Hz).
Bref le compromis est classique chez Apple, qui continue de segmenter soigneusement ses gammes. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large. L’iPad mini devrait lui aussi passer à l’OLED prochainement, possiblement dès sa prochaine génération (et le prix déjà très élevé de cette petite tablette devrait s'en ressentir encore plus). À terme, seul l’iPad d’entrée de gamme conserverait un écran LCD, marquant une bascule quasi complète de la gamme vers l’OLED.
Qu'en penser ?
Ce mouvement confirme une tendance de fond : Apple généralise progressivement les technologies premium après les avoir testées sur ses produits haut de gamme. Avec l’OLED sur l’iPad Air, la marque pourrait renforcer l’attractivité de ce modèle, souvent perçu comme un compromis entre prix et performances. Une évolution logique, alors que les tablettes deviennent des outils de plus en plus centraux pour la création, le travail et le divertissement.