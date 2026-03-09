Test iPad Air M4 : est-ce que le M4 change la donne ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Les premiers tests de l'iPad Air M4 viennent eux aussi de tomber. À partir de 669 euros en 11 pouces et 869 euros en 13 pouces, la nouvelle tablette d'Apple embarque la puce M4 et 12 Go de RAM. Plusieurs de nos confrères ont publié leurs verdicts. On fait le point sur tout ça.
Sur les performances, les testeurs sont unanimes : l'iPad Air M4 frappe fort. Scott Stein, chez CNET, lui attribue un 8,7 sur 10 et salue une tablette qui offre des performances de niveau Pro à un prix plus accessible. Nathan Ingraham, notre cher confrère de chez Engadget, lui colle un score de 86 sur 100, et insiste sur le fait que l'augmentation de la RAM à 12 Go au lieu de 8 change pas mal de choses, surtout pour le multitâche. Du côté de The Verge, David Pierce rappelle que cette puce M4 est en fait la même que sur l'iPad Pro 2024, ce qui en fait une machine véritablement très puissante.
Côté jeux, Timothy Beck Werth, chez Mashable, a poussé la machine avec Resident Evil 2 et Control : les résultats sont impressionnants pour une tablette à ce prix, et il lui donne un 4,5 sur 5. Kyle Barr, chez Gizmodo, tempère un peu en rappelant que la puce M4 est presque surdimensionnée pour un usage quotidien classique, mais reconnaît que la marge de manœuvre pour les années à venir est confortable. Il note un 4 sur 5.
C'est le reproche qui revient chez tout le monde : l'écran LCD à 60 Hz. En 2026, David Pierce trouve ça difficile à accepter, surtout quand l'iPad Pro est passé à l'OLED depuis plus d'un an. Scott Stein note que les couleurs et la luminosité restent correctes pour un usage courant, mais que le retard se voit dès qu'on fait défiler une page web ou qu'on navigue dans Photos. Nathan Ingraham ajoute que l'absence de Face ID, toujours remplacé par Touch ID, commence aussi à dater, et on ne peut pas lui donner tort.
L'autre problème, c'est le stockage de base à 128 Go. Jacob Krol, chez TechRadar, qui recommande la tablette malgré tout, juge ce palier trop juste pour une machine pensée pour durer plusieurs années. Timothy Beck Werth abonde : avec iPadOS 26 et Apple Intelligence qui occupent déjà pas mal d'espace, 128 Go se remplissent vraiment trop vite.
Tous les testeurs posent la même question : pourquoi acheter un iPad Air à 669 euros quand le MacBook Neo démarre à un prix si proche ? David Pierce résume bien le dilemme : l'iPad Air est une meilleure tablette, mais le MacBook Neo est un meilleur ordinateur. Pour ceux qui veulent un clavier, un trackpad et macOS, le choix penchera sans aucun doute vers le Mac. Mais si vous cherchez une tablette polyvalente pour le dessin, la prise de notes ou la consommation de contenu, l'Air garde l'avantage.
Et puis il y a le coût des accessoires. Nathan Ingraham rappelle qu'avec un Magic Keyboard à 349 euros et un Apple Pencil Pro à 149 euros, la facture grimpe vite. Kyle Barr va dans le même sens : l'iPad Air n'est vraiment
Franchement, les tests sont raccord : l'iPad Air M4 est la meilleure tablette pour la majority des utilisateurs, et les notes le confirment. La puce M4 lui donne une puissance qu'on trouvait uniquement sur le Pro il y a un an, et les 12 Go de RAM assurent une longévité confortable. Le problème, c'est qu'Apple continue de lui coller un écran LCD à 60 Hz qui fait tache face à la concurrence, et que 128 Go de stockage de base, c'est un peu léger en 2026. Pour ceux qui viennent d'un iPad de 7e ou 8e génération, le saut sera énorme. Pour les possesseurs d'un Air M2 ou M3, difficile de justifier la mise à jour. Et si vous hésitez avec le MacBook Neo au même prix, la vraie question est simple : vous voulez un écran tactile ou un clavier intégré ?
Un M4 qui change tout ?
Sur les performances, les testeurs sont unanimes : l'iPad Air M4 frappe fort. Scott Stein, chez CNET, lui attribue un 8,7 sur 10 et salue une tablette qui offre des performances de niveau Pro à un prix plus accessible. Nathan Ingraham, notre cher confrère de chez Engadget, lui colle un score de 86 sur 100, et insiste sur le fait que l'augmentation de la RAM à 12 Go au lieu de 8 change pas mal de choses, surtout pour le multitâche. Du côté de The Verge, David Pierce rappelle que cette puce M4 est en fait la même que sur l'iPad Pro 2024, ce qui en fait une machine véritablement très puissante.
Côté jeux, Timothy Beck Werth, chez Mashable, a poussé la machine avec Resident Evil 2 et Control : les résultats sont impressionnants pour une tablette à ce prix, et il lui donne un 4,5 sur 5. Kyle Barr, chez Gizmodo, tempère un peu en rappelant que la puce M4 est presque surdimensionnée pour un usage quotidien classique, mais reconnaît que la marge de manœuvre pour les années à venir est confortable. Il note un 4 sur 5.
L'écran, éternel point faible
C'est le reproche qui revient chez tout le monde : l'écran LCD à 60 Hz. En 2026, David Pierce trouve ça difficile à accepter, surtout quand l'iPad Pro est passé à l'OLED depuis plus d'un an. Scott Stein note que les couleurs et la luminosité restent correctes pour un usage courant, mais que le retard se voit dès qu'on fait défiler une page web ou qu'on navigue dans Photos. Nathan Ingraham ajoute que l'absence de Face ID, toujours remplacé par Touch ID, commence aussi à dater, et on ne peut pas lui donner tort.
L'autre problème, c'est le stockage de base à 128 Go. Jacob Krol, chez TechRadar, qui recommande la tablette malgré tout, juge ce palier trop juste pour une machine pensée pour durer plusieurs années. Timothy Beck Werth abonde : avec iPadOS 26 et Apple Intelligence qui occupent déjà pas mal d'espace, 128 Go se remplissent vraiment trop vite.
La question du MacBook Neo
Tous les testeurs posent la même question : pourquoi acheter un iPad Air à 669 euros quand le MacBook Neo démarre à un prix si proche ? David Pierce résume bien le dilemme : l'iPad Air est une meilleure tablette, mais le MacBook Neo est un meilleur ordinateur. Pour ceux qui veulent un clavier, un trackpad et macOS, le choix penchera sans aucun doute vers le Mac. Mais si vous cherchez une tablette polyvalente pour le dessin, la prise de notes ou la consommation de contenu, l'Air garde l'avantage.
Et puis il y a le coût des accessoires. Nathan Ingraham rappelle qu'avec un Magic Keyboard à 349 euros et un Apple Pencil Pro à 149 euros, la facture grimpe vite. Kyle Barr va dans le même sens : l'iPad Air n'est vraiment
abordableque si on s'en tient à la tablette seule.
On en dit quoi ?
Franchement, les tests sont raccord : l'iPad Air M4 est la meilleure tablette pour la majority des utilisateurs, et les notes le confirment. La puce M4 lui donne une puissance qu'on trouvait uniquement sur le Pro il y a un an, et les 12 Go de RAM assurent une longévité confortable. Le problème, c'est qu'Apple continue de lui coller un écran LCD à 60 Hz qui fait tache face à la concurrence, et que 128 Go de stockage de base, c'est un peu léger en 2026. Pour ceux qui viennent d'un iPad de 7e ou 8e génération, le saut sera énorme. Pour les possesseurs d'un Air M2 ou M3, difficile de justifier la mise à jour. Et si vous hésitez avec le MacBook Neo au même prix, la vraie question est simple : vous voulez un écran tactile ou un clavier intégré ?