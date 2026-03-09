Test iPad Air M4 : est-ce que le M4 change la donne ?

On en dit quoi ?



Franchement, les tests sont raccord : l'iPad Air M4 est la meilleure tablette pour la majority des utilisateurs, et les notes le confirment. La puce M4 lui donne une puissance qu'on trouvait uniquement sur le Pro il y a un an, et les 12 Go de RAM assurent une longévité confortable. Le problème, c'est qu'Apple continue de lui coller un écran LCD à 60 Hz qui fait tache face à la concurrence, et que 128 Go de stockage de base, c'est un peu léger en 2026. Pour ceux qui viennent d'un iPad de 7e ou 8e génération, le saut sera énorme. Pour les possesseurs d'un Air M2 ou M3, difficile de justifier la mise à jour. Et si vous hésitez avec le MacBook Neo au même prix, la vraie question est simple : vous voulez un écran tactile ou un clavier intégré ?