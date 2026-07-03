Navigo Annuel sur smartphone : Android est servi en premier, les iPhone attendront la rentrée
Par Vincent Lautier - Publié le
Les 1,3 million d'abonnés au Navigo Annuel peuvent désormais basculer leur forfait sur leur téléphone via l'application Île-de-France Mobilités, en moins de deux minutes et sans repasser par un guichet. Sauf que voilà : seuls les Android sont servis pour le moment. Sur iPhone, il faudra patienter jusqu'en septembre, le temps qu'Apple et IDFM intègrent le passe à Apple Cartes.
C'était le grand absent de la dématérialisation : les tickets à l'unité, les forfaits jour, semaine ou mois et le Liberté+ se chargeaient déjà sur smartphone, mais pas le Navigo Annuel, formule Senior comprise. C'est corrigé depuis le 2 juillet. Après une mise à jour de l'application Île-de-France Mobilités, une rubrique « Mes contrats sur mon téléphone » apparaît : vous entrez vos identifiants IDFM Connect, vous posez votre carte au dos du smartphone à deux reprises pour le transfert NFC, et le passe plastique est désactivé dans la foulée.
Une photo de profil est exigée au passage, histoire que les contrôleurs puissent vérifier que le forfait est bien le vôtre. L'opération est réversible si le téléphone vous lâche. Par contre, impossible de souscrire un abonnement 100 % dématérialisé : il faut toujours commander la carte physique, puis l'importer.
Les abonnés équipés d'un iPhone regarderont donc les autres valider avec leur téléphone tout l'été. IDFM promet une bêta dans les prochaines semaines, puis tout le monde en septembre. La raison ne surprendra personne : Apple veut que les titres de transport passent par Apple Cartes, question d'uniformité, et cette intégration se construit main dans la main avec l'opérateur francilien. Les tickets et les autres forfaits avaient déjà pris ce chemin sur iOS. Le Navigo Annuel suivra donc, avec deux mois de retard sur Android et son NFC ouvert depuis des années.
Les 1,4 million de détenteurs du passe Imagine R peuvent ranger leur enthousiasme : rien avant la rentrée 2027 pour les étudiants et lycéens, la faute aux renouvellements familiaux et aux validations scolaires qui compliquent le dossier. En parallèle, IDFM travaille sur des lecteurs de carte bancaire pour toutes les lignes, afin de valider directement avec sa CB comme à Londres. Attention quand même, le ticket réglé ainsi coûtera plus cher que le tarif Navigo. Le sans-contact du touriste se paiera au prix fort, ce qui est bien dommage.
C'est quand même un comble : dans une région qui compte des millions d'iPhone, les abonnés Apple sont servis en dernier. L'argument de l'uniformité se défend, l'expérience d'Apple Cartes est d'ailleurs souvent plus soignée que les applications maison. Mais pour celui qui verra son voisin de quai valider avec son téléphone dès cet été, ça ne console pas beaucoup. Les Franciliens sous iOS garderont donc leur carte violette au fond du sac jusqu'en septembre.
Un transfert en deux minutes, montre en main
C'était le grand absent de la dématérialisation : les tickets à l'unité, les forfaits jour, semaine ou mois et le Liberté+ se chargeaient déjà sur smartphone, mais pas le Navigo Annuel, formule Senior comprise. C'est corrigé depuis le 2 juillet. Après une mise à jour de l'application Île-de-France Mobilités, une rubrique « Mes contrats sur mon téléphone » apparaît : vous entrez vos identifiants IDFM Connect, vous posez votre carte au dos du smartphone à deux reprises pour le transfert NFC, et le passe plastique est désactivé dans la foulée.
Une photo de profil est exigée au passage, histoire que les contrôleurs puissent vérifier que le forfait est bien le vôtre. L'opération est réversible si le téléphone vous lâche. Par contre, impossible de souscrire un abonnement 100 % dématérialisé : il faut toujours commander la carte physique, puis l'importer.
Mais pourquoi l'iPhone attend la rentrée ?
Les abonnés équipés d'un iPhone regarderont donc les autres valider avec leur téléphone tout l'été. IDFM promet une bêta dans les prochaines semaines, puis tout le monde en septembre. La raison ne surprendra personne : Apple veut que les titres de transport passent par Apple Cartes, question d'uniformité, et cette intégration se construit main dans la main avec l'opérateur francilien. Les tickets et les autres forfaits avaient déjà pris ce chemin sur iOS. Le Navigo Annuel suivra donc, avec deux mois de retard sur Android et son NFC ouvert depuis des années.
Imagine R oublié, la carte bancaire en embuscade
Les 1,4 million de détenteurs du passe Imagine R peuvent ranger leur enthousiasme : rien avant la rentrée 2027 pour les étudiants et lycéens, la faute aux renouvellements familiaux et aux validations scolaires qui compliquent le dossier. En parallèle, IDFM travaille sur des lecteurs de carte bancaire pour toutes les lignes, afin de valider directement avec sa CB comme à Londres. Attention quand même, le ticket réglé ainsi coûtera plus cher que le tarif Navigo. Le sans-contact du touriste se paiera au prix fort, ce qui est bien dommage.
On en dit quoi ?
C'est quand même un comble : dans une région qui compte des millions d'iPhone, les abonnés Apple sont servis en dernier. L'argument de l'uniformité se défend, l'expérience d'Apple Cartes est d'ailleurs souvent plus soignée que les applications maison. Mais pour celui qui verra son voisin de quai valider avec son téléphone dès cet été, ça ne console pas beaucoup. Les Franciliens sous iOS garderont donc leur carte violette au fond du sac jusqu'en septembre.