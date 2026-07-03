Navigo Annuel sur smartphone : Android est servi en premier, les iPhone attendront la rentrée

On en dit quoi ?



C'est quand même un comble : dans une région qui compte des millions d'iPhone, les abonnés Apple sont servis en dernier. L'argument de l'uniformité se défend, l'expérience d'Apple Cartes est d'ailleurs souvent plus soignée que les applications maison. Mais pour celui qui verra son voisin de quai valider avec son téléphone dès cet été, ça ne console pas beaucoup. Les Franciliens sous iOS garderont donc leur carte violette au fond du sac jusqu'en septembre.