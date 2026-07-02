IA : cette méga-usine de puces marque un tournant pour l’Europe

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Une usine au coeur du Chips Act Européen

ne se construit pas avec des mots, mais avec des usines comme celle-ci

des puces essentielles à l'IA

Dresde, la "Silicon Saxony"

Une production 24/24

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Qu’en penser ?



Cette inauguration illustre parfaitement la nouvelle stratégie industrielle européenne. Face aux tensions géopolitiques et à l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle, sécuriser la production de semi-conducteurs est devenu un enjeu majeur. Si l’Europe reste encore loin derrière les géants asiatiques comme TSMC ou Samsung, des investissements de cette ampleur montrent que le continent entend reprendre progressivement la main sur une technologie devenue essentielle à l’économie numérique.

Baptisée. Sur les cinq milliards d’euros investis, un milliard provient de financements européens dans le cadre du Chips Act, le vaste plan destiné à renforcer la production de semi-conducteurs sur le continent.. Lors de l’inauguration, le président du directoire d’Infineon, Jochen Hanebeck, a rappelé que la souveraineté technologiqueContrairement aux processeurs destinés aux smartphones ou aux ordinateurs, cette usine fabriquera principalement. Ces composants sont indispensables dans de nombreux secteurs : voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires, infrastructures industrielles, mais aussi centres de données alimentant les services d’intelligence artificielle.Face à l’explosion des besoins énergétiques liés aux IA génératives,. Infineon poursuit ainsi sa diversification. Longtemps très dépendant du secteur automobile, le groupe mise désormais davantage sur les infrastructures électriques et l’essor de l’intelligence artificielle.La région accueille près de 2 500 entreprises spécialisées ainsi que neuf universités formant des milliers d’ingénieurs. Selon le ministre allemand du Numérique, une puce européenne sur trois est aujourd’hui fabriquée en Saxe.L’arrivée de cette nouvelle usine permettra la, portant les effectifs du site de Dresde à plus de 5 000 salariés. Infineon précise qu’une partie importante des recrutements provient de l’international, avec une cinquantaine de nationalités représentées.Comme toutes les usines de semi-conducteurs modernes,. Dans les salles blanches, où le moindre grain de poussière peut compromettre la fabrication d’une puce, les opérateurs travaillent dans un environnement hautement robotisé, équipés de combinaisons intégrales, de cagoules, de masques et de gants afin d’éviter toute contamination.Si la construction d’une telle usine représente, le coût de fabrication de chaque puce diminue ensuite fortement grâce aux importantes économies d’échelle.