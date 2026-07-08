Siri IA en Europe : Tim Cook tente de débloquer la situation !
Par Laurence - Publié le
Alors que les tensions persistent entre Apple et l’Union européenne autour d’Apple Intelligence, Tim Cook a participé ce mardi à une réunion virtuelle avec le ministre-président de Bavière, Markus Söder. À ses côtés figurait également John Ternus. Si les échanges ont principalement porté sur les investissements du groupe en Allemagne, la question de la réglementation européenne sur l’intelligence artificielle s’est rapidement invitée dans la discussion.
À l’issue de la rencontre, Markus Söder a publié un message sur X dans lequel il salue les relations entre Apple et la Bavière. Selon lui,
Il met également en avant la stratégie technologique de la région, qu’il présente comme la
Mais voilà, au-delà de l’emploi, Markus Söder a également évoqué un sujet particulièrement sensible pour Apple : la réglementation européenne. Sans confirmer que le thème a été abordé directement, il a estimé que la surréglementation dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la protection des données ne devait pas freiner l’innovation.
Selon lui, l’Europe doit être capable de participer aux grandes évolutions technologiques plutôt que de les subir (et encore plus de les freiner). Ces déclarations font bien évidemment écho aux critiques formulées ces derniers mois par Apple (notamment lors de la WWDC) et bien d'autres. Cette dernière estime que certaines exigences réglementaires européennes compliquent le déploiement de plusieurs fonctions d’Apple Intelligence, notamment la nouvelle génération de Siri, toujours indisponible dans l’Union européenne.
Mais cette réunion a été aussi marqué par la présence de John Ternus. Le futur ex-responsable de l’ingénierie matérielle et bientôt CEO d’Apple apparaît de plus en plus aux côtés de Tim Cook lors des échanges institutionnels. Succession oblige, même si Tim Cook devrait continuer à assumer son rôle de diplomate de Cupertino ! Matt Browne, responsable des affaires gouvernementales européennes d’Apple, participait également à cette réunion.
Cette rencontre intervient quelques jours seulement après une autre visioconférence entre Tim Cook et Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique. Les deux parties cherchent toujours une issue au bras de fer opposant Apple à Bruxelles concernant le lancement des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle dans l’Union européenne.
Au-delà de l’aspect diplomatique, cette rencontre confirme que l’intelligence artificielle est désormais au cœur des discussions entre Apple et les responsables politiques européens. Si la firme continue d’investir massivement en Allemagne, elle espère également convaincre les décideurs européens d’assouplir certaines règles qu’elle juge trop contraignantes. On ne sait pas si ces échanges permettront de débloquer plus rapidement le lancement complet d’Apple Intelligence dans l’Union européenne. Mais en tant qu'utilisateurs privés des nouvelles fonctions IA d'Apple, on aimerait tous ne pas devenir le parent pauvre de la tech !
Apple et la Bavière
À l’issue de la rencontre, Markus Söder a publié un message sur X dans lequel il salue les relations entre Apple et la Bavière. Selon lui,
Apple et la Bavière sont deux marques fortes à l’échelle mondiale, rappelant que Munich accueille désormais plus de 2 000 employés de la Pomme.
Il met également en avant la stratégie technologique de la région, qu’il présente comme la
Silicon Valley de l’Europe, grâce à la présence de grands groupes internationaux et d’un écosystème dynamique de start-up. La firme continue en effet d’investir dans son centre de développement de Munich, notamment autour des semi-conducteurs et des technologies sans fil.
La régulation européenne toujours dans le viseur
Mais voilà, au-delà de l’emploi, Markus Söder a également évoqué un sujet particulièrement sensible pour Apple : la réglementation européenne. Sans confirmer que le thème a été abordé directement, il a estimé que la surréglementation dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la protection des données ne devait pas freiner l’innovation.
Selon lui, l’Europe doit être capable de participer aux grandes évolutions technologiques plutôt que de les subir (et encore plus de les freiner). Ces déclarations font bien évidemment écho aux critiques formulées ces derniers mois par Apple (notamment lors de la WWDC) et bien d'autres. Cette dernière estime que certaines exigences réglementaires européennes compliquent le déploiement de plusieurs fonctions d’Apple Intelligence, notamment la nouvelle génération de Siri, toujours indisponible dans l’Union européenne.
Une semaine chargée en Europe
Mais cette réunion a été aussi marqué par la présence de John Ternus. Le futur ex-responsable de l’ingénierie matérielle et bientôt CEO d’Apple apparaît de plus en plus aux côtés de Tim Cook lors des échanges institutionnels. Succession oblige, même si Tim Cook devrait continuer à assumer son rôle de diplomate de Cupertino ! Matt Browne, responsable des affaires gouvernementales européennes d’Apple, participait également à cette réunion.
Cette rencontre intervient quelques jours seulement après une autre visioconférence entre Tim Cook et Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique. Les deux parties cherchent toujours une issue au bras de fer opposant Apple à Bruxelles concernant le lancement des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle dans l’Union européenne.
Qu’en penser ?
Au-delà de l’aspect diplomatique, cette rencontre confirme que l’intelligence artificielle est désormais au cœur des discussions entre Apple et les responsables politiques européens. Si la firme continue d’investir massivement en Allemagne, elle espère également convaincre les décideurs européens d’assouplir certaines règles qu’elle juge trop contraignantes. On ne sait pas si ces échanges permettront de débloquer plus rapidement le lancement complet d’Apple Intelligence dans l’Union européenne. Mais en tant qu'utilisateurs privés des nouvelles fonctions IA d'Apple, on aimerait tous ne pas devenir le parent pauvre de la tech !