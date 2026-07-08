Siri IA en Europe : Tim Cook tente de débloquer la situation !

Qu’en penser ?



Au-delà de l’aspect diplomatique, cette rencontre confirme que l’intelligence artificielle est désormais au cœur des discussions entre Apple et les responsables politiques européens. Si la firme continue d’investir massivement en Allemagne, elle espère également convaincre les décideurs européens d’assouplir certaines règles qu’elle juge trop contraignantes. On ne sait pas si ces échanges permettront de débloquer plus rapidement le lancement complet d’Apple Intelligence dans l’Union européenne. Mais en tant qu'utilisateurs privés des nouvelles fonctions IA d'Apple, on aimerait tous ne pas devenir le parent pauvre de la tech !