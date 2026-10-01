Les Galaxy Tab S12 misent sur MediaTek, à partir de 1 319 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung renouvelle ses tablettes Android haut de gamme avec les Galaxy Tab S12 Ultra et S12+, toutes deux équipées du processeur MediaTek Dimensity 9500. Le format Plus revient au catalogue, avec un écran agrandi et le S Pen fourni, alors que l'Ultra conserve ses 14,6 pouces. Les deux modèles arriveront en France le 7 octobre, avec des prix qui commencent à 1 319 euros.
Samsung a choisi le même processeur pour ses deux tablettes, ce qui évite de devoir acheter la plus encombrante pour profiter de la nouvelle puce. Le Dimensity 9500, gravé en 3 nm, remplace le Dimensity 9400+ de la Galaxy Tab S11 Ultra, avec des gains annoncés de 19 % pour le CPU et de 17 % pour la partie graphique. Le chiffre de 61 % mis en avant concerne le calcul neuronal, utilisé pour l'IA, pas la puissance générale du processeur. Pour tenir la charge, Samsung ajoute une nouvelle chambre à vapeur 3D qui doit mieux évacuer la chaleur pendant les longues sessions de travail ou de jeu.
La S12+ succède à la Tab S10+ de 2024, puisque Samsung avait laissé tomber ce format sur la génération S11. Son écran passe de 12,4 à 12,6 pouces, alors que son poids descend à 553 grammes en Wi-Fi, contre 692 grammes pour l'Ultra. Les deux dalles OLED fonctionnent à 120 Hz et atteignent un pic de luminosité de 1 600 nits. L'Ultra conserve une épaisseur de 5,1 mm et une batterie de 11 600 mAh, contre 10 600 mAh pour la Plus. Samsung annonce jusqu'à 23 heures de lecture vidéo sur la grande et 21 heures sur la petite, avec une recharge à 45 W dans les deux cas.
La configuration de départ comprend 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, mais l'Ultra demande 1 539 euros en Wi-Fi, soit 200 euros de plus que sa devancière au lancement. Vous pouvez même monter à 2 289 euros pour la version 5G avec 1 To, avant d'ajouter les 389 euros du clavier Pro (le remplacement du portable commence à coûter cher). Sous Android 17 et One UI 9, le multifenêtre permet d'afficher trois applications et DeX propose une interface de bureau. Photoshop arrive aussi dans une version pour tablette, avec quatre mois d'abonnement mobile offerts. Le stylet est inclus, heureusement.
Le retour d'un modèle Plus aussi puissant que l'Ultra est bienvenu, mais Samsung ne fait aucun effort pour rendre cette gamme plus accessible. Ca reste une machine puissante et capable, mais toujours limitée par le logiciel et l'ergonomie
Une puce commune
Samsung a choisi le même processeur pour ses deux tablettes, ce qui évite de devoir acheter la plus encombrante pour profiter de la nouvelle puce. Le Dimensity 9500, gravé en 3 nm, remplace le Dimensity 9400+ de la Galaxy Tab S11 Ultra, avec des gains annoncés de 19 % pour le CPU et de 17 % pour la partie graphique. Le chiffre de 61 % mis en avant concerne le calcul neuronal, utilisé pour l'IA, pas la puissance générale du processeur. Pour tenir la charge, Samsung ajoute une nouvelle chambre à vapeur 3D qui doit mieux évacuer la chaleur pendant les longues sessions de travail ou de jeu.
Le retour du Plus
La S12+ succède à la Tab S10+ de 2024, puisque Samsung avait laissé tomber ce format sur la génération S11. Son écran passe de 12,4 à 12,6 pouces, alors que son poids descend à 553 grammes en Wi-Fi, contre 692 grammes pour l'Ultra. Les deux dalles OLED fonctionnent à 120 Hz et atteignent un pic de luminosité de 1 600 nits. L'Ultra conserve une épaisseur de 5,1 mm et une batterie de 11 600 mAh, contre 10 600 mAh pour la Plus. Samsung annonce jusqu'à 23 heures de lecture vidéo sur la grande et 21 heures sur la petite, avec une recharge à 45 W dans les deux cas.
Un budget conséquent
La configuration de départ comprend 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, mais l'Ultra demande 1 539 euros en Wi-Fi, soit 200 euros de plus que sa devancière au lancement. Vous pouvez même monter à 2 289 euros pour la version 5G avec 1 To, avant d'ajouter les 389 euros du clavier Pro (le remplacement du portable commence à coûter cher). Sous Android 17 et One UI 9, le multifenêtre permet d'afficher trois applications et DeX propose une interface de bureau. Photoshop arrive aussi dans une version pour tablette, avec quatre mois d'abonnement mobile offerts. Le stylet est inclus, heureusement.
On en dit quoi ?
Le retour d'un modèle Plus aussi puissant que l'Ultra est bienvenu, mais Samsung ne fait aucun effort pour rendre cette gamme plus accessible. Ca reste une machine puissante et capable, mais toujours limitée par le logiciel et l'ergonomie
tablette. L'iPad Pro a d'ailleurs exactement ce genre de problème à résoudre, et une puce plus rapide ne suffit pas à remplacer un ordinateur.