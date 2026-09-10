iPhone Duo : quand Duolingo et Samsung se lâchent !

DUOLINGO NE POUVAIT PAS LAISSER PASSER

fait se plier

SAMSUNG TENTE DE S’INVITER DANS LA CONVERSATION

Ils nous ont copiés aussi

UN ÉTRANGE INCONNU MOCHE

étrange inconnu moche prétend maintenant être mon jumeau

QU’EN PENSER ?



Ces quelques messages illustrent surtout une évolution assez amusante de la communication des grandes entreprises. Certains comptes officiels ne se comportent plus vraiment comme des vitrines institutionnelles, mais presque comme des personnages qui discutent, se provoquent et rebondissent sur l’actualité. Tout cela ne dira évidemment rien des qualités de l’iPhone Duo ou des Galaxy Z Fold. Mais pendant quelques messages, le lancement du premier iPhone pliable s’est transformé en petit spectacle improvisé entre trois marques. Et Samsung aura au moins réussi à faire passer son message : Apple arrive tard sur le marché des pliables. Avec toutefois un petit effet secondaire qu’il n’avait peut-être pas prévu : se faire traiter d’étrange inconnu moche .

Depuis la présentation de l’iPhone Duo,. Et il y avait une marque qui pouvait difficilement rester silencieuse : Duolingo.La célèbre application d’apprentissage des langues possède depuis des années une mascotte particulièrement reconnaissable, un hibou vert baptisé Duo, et aussi un CM particulièrement alerte.… avant d’ajouter que la Pomme l’avait en plusUne petite pique parfaitement dans le ton du compte de Duolingo, connu pour ses publications parfois absurdes et volontiers provocatrices.(déjà la veille). Le compte américain de la marque a répondu à Duolingo avec un message de solidarité :. Samsung commercialise des smartphones pliables depuis plusieurs années et profite régulièrement des keynotes d’Apple pour rappeler que certaines nouveautés de l’iPhone existent déjà sur ses Galaxy.L’arrivée de l’iPhone Duo lui offre cette année une occasion particulièrement facile., alors que Samsung a déjà eu le temps de multiplier les générations de Galaxy Z Fold.Samsung espérait sans doute trouver un allié de circonstance. Mais Duolingo n’avait visiblement aucune intention de participer gentiment à une campagne anti-Apple. Le charmant volatile polyglotte a rapidement répondu en substance qu'un. Samsung venait donc de passer du statut d’allié à celui de nouvelle cible de la plaisanterie.Duolingo ne s’est pas contenté de servir de relais à Samsung et a conservé le ton volontairement imprévisible qui caractérise sa communication sur les réseaux sociaux.