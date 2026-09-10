iPhone Duo : quand Duolingo et Samsung se lâchent !
Par Laurence - Publié le
Le nom du premier iPhone pliable d’Apple n’a évidemment pas échappé à Duolingo, dont la célèbre mascotte verte s’appelle justement Duo. Mais lorsque Samsung a tenté de profiter de la plaisanterie pour tacler Apple, l’échange a rapidement pris une tournure assez inattendue.
Depuis la présentation de l’iPhone Duo, les réseaux sociaux s’amusent évidemment du nom choisi par Apple pour son premier smartphone pliable. Et il y avait une marque qui pouvait difficilement rester silencieuse : Duolingo.
La célèbre application d’apprentissage des langues possède depuis des années une mascotte particulièrement reconnaissable, un hibou vert baptisé Duo, et aussi un CM particulièrement alerte. Duolingo a donc rapidement plaisanté en affirmant qu’Apple avait tout simplement donné le nom de sa mascotte à son nouvel iPhone… avant d’ajouter que la Pomme l’avait en plus
Une petite pique parfaitement dans le ton du compte de Duolingo, connu pour ses publications parfois absurdes et volontiers provocatrices. Et la petite chouette d'inonder les RS de publications dédiées !
Samsung n’a évidemment pas résisté très longtemps (déjà la veille). Le compte américain de la marque a répondu à Duolingo avec un message de solidarité :
Derrière la plaisanterie se cache évidemment un message beaucoup plus commercial. Samsung commercialise des smartphones pliables depuis plusieurs années et profite régulièrement des keynotes d’Apple pour rappeler que certaines nouveautés de l’iPhone existent déjà sur ses Galaxy.
L’arrivée de l’iPhone Duo lui offre cette année une occasion particulièrement facile. Cupertino débarque pour la première fois sur le marché des smartphones pliables, alors que Samsung a déjà eu le temps de multiplier les générations de Galaxy Z Fold.
Samsung espérait sans doute trouver un allié de circonstance. Mais Duolingo n’avait visiblement aucune intention de participer gentiment à une campagne anti-Apple. Le charmant volatile polyglotte a rapidement répondu en substance qu'un
Et c’est finalement cette réponse qui rend l’échange plutôt réussi. Duolingo ne s’est pas contenté de servir de relais à Samsung et a conservé le ton volontairement imprévisible qui caractérise sa communication sur les réseaux sociaux.
Ces quelques messages illustrent surtout une évolution assez amusante de la communication des grandes entreprises. Certains comptes officiels ne se comportent plus vraiment comme des vitrines institutionnelles, mais presque comme des personnages qui discutent, se provoquent et rebondissent sur l’actualité. Tout cela ne dira évidemment rien des qualités de l’iPhone Duo ou des Galaxy Z Fold. Mais pendant quelques messages, le lancement du premier iPhone pliable s’est transformé en petit spectacle improvisé entre trois marques. Et Samsung aura au moins réussi à faire passer son message : Apple arrive tard sur le marché des pliables. Avec toutefois un petit effet secondaire qu’il n’avait peut-être pas prévu : se faire traiter
DUOLINGO NE POUVAIT PAS LAISSER PASSER
Depuis la présentation de l’iPhone Duo, les réseaux sociaux s’amusent évidemment du nom choisi par Apple pour son premier smartphone pliable. Et il y avait une marque qui pouvait difficilement rester silencieuse : Duolingo.
La célèbre application d’apprentissage des langues possède depuis des années une mascotte particulièrement reconnaissable, un hibou vert baptisé Duo, et aussi un CM particulièrement alerte. Duolingo a donc rapidement plaisanté en affirmant qu’Apple avait tout simplement donné le nom de sa mascotte à son nouvel iPhone… avant d’ajouter que la Pomme l’avait en plus
fait se plier.
Une petite pique parfaitement dans le ton du compte de Duolingo, connu pour ses publications parfois absurdes et volontiers provocatrices. Et la petite chouette d'inonder les RS de publications dédiées !
SAMSUNG TENTE DE S’INVITER DANS LA CONVERSATION
Samsung n’a évidemment pas résisté très longtemps (déjà la veille). Le compte américain de la marque a répondu à Duolingo avec un message de solidarité :
Ils nous ont copiés aussi.
Derrière la plaisanterie se cache évidemment un message beaucoup plus commercial. Samsung commercialise des smartphones pliables depuis plusieurs années et profite régulièrement des keynotes d’Apple pour rappeler que certaines nouveautés de l’iPhone existent déjà sur ses Galaxy.
L’arrivée de l’iPhone Duo lui offre cette année une occasion particulièrement facile. Cupertino débarque pour la première fois sur le marché des smartphones pliables, alors que Samsung a déjà eu le temps de multiplier les générations de Galaxy Z Fold.
UN ÉTRANGE INCONNU MOCHE
Samsung espérait sans doute trouver un allié de circonstance. Mais Duolingo n’avait visiblement aucune intention de participer gentiment à une campagne anti-Apple. Le charmant volatile polyglotte a rapidement répondu en substance qu'un
étrange inconnu moche prétend maintenant être mon jumeau. Samsung venait donc de passer du statut d’allié à celui de nouvelle cible de la plaisanterie.
Et c’est finalement cette réponse qui rend l’échange plutôt réussi. Duolingo ne s’est pas contenté de servir de relais à Samsung et a conservé le ton volontairement imprévisible qui caractérise sa communication sur les réseaux sociaux.
QU’EN PENSER ?
Ces quelques messages illustrent surtout une évolution assez amusante de la communication des grandes entreprises. Certains comptes officiels ne se comportent plus vraiment comme des vitrines institutionnelles, mais presque comme des personnages qui discutent, se provoquent et rebondissent sur l’actualité. Tout cela ne dira évidemment rien des qualités de l’iPhone Duo ou des Galaxy Z Fold. Mais pendant quelques messages, le lancement du premier iPhone pliable s’est transformé en petit spectacle improvisé entre trois marques. Et Samsung aura au moins réussi à faire passer son message : Apple arrive tard sur le marché des pliables. Avec toutefois un petit effet secondaire qu’il n’avait peut-être pas prévu : se faire traiter
d’étrange inconnu moche.