Samsung tacle déjà l'iPhone Pliable (mais gentiment)
Par Laurence - Publié le
En attendant le premier iPhone pliable, Samsung assure voir d’un bon œil l’arrivée d’Apple sur ce marché. Le constructeur coréen y voit même une reconnaissance du travail accompli depuis ses premiers Galaxy Fold. Mais derrière les compliments se glisse déjà une petite pique concernant le poids du futur iPhone Fold/Ultra/Duo (enfin on ne sait plus trop son nom...).
Samsung domine actuellement le marché des smartphones pliables, une catégorie sur laquelle le constructeur travaille depuis plusieurs années. L’arrivée d’Apple ne semble pourtant pas inquiéter outre-mesure son concurrent. Interrogé par Wired, Hee-Cheul Moon, responsable R&D chez Samsung, assure au contraire que cette nouvelle concurrence est
Selon lui, l’arrivée de nouvelles marques montre surtout que la valeur de cette catégorie, dont Samsung revendique le rôle de pionnier, est désormais reconnue. Difficile toutefois d’ignorer qu’Apple pourrait rapidement bouleverser les rapports de force.
Les dernières prévisions évoquent en effet une montée particulièrement rapide de Cupertino, qui pourrait représenter 40 % du marché des smartphones pliables dès l’année prochaine. Samsung en détient actuellement environ 38 %.
Apple arrive très tard sur ce marché. Mais ce retard pourrait aussi constituer un avantage. Les premières générations de smartphones pliables ont connu différents problèmes de conception, notamment autour de la résistance de l’écran, de la charnière et de la pliure visible au centre de la dalle. Samsung en a lui-même fait les frais sur ses premiers modèles.
La firme californienne aurait justement consacré plusieurs années à résoudre ces difficultés avant de commercialiser son propre appareil. L’un de ses principaux objectifs aurait été de rendre la pliure centrale presque invisible lorsque l’écran est ouvert, tout en développant une charnière suffisamment robuste pour supporter des milliers d’ouvertures et de fermetures. Un important travail d’ingénierie aurait ainsi été réalisé autour de cette pièce particulièrement sensible.
Samsung semble toutefois avoir trouvé un point sur lequel attaquer son futur concurrent : le poids !
La remarque n’est probablement pas anodine. Selon les informations de Wired, le premier iPhone pliable pèserait environ 235 grammes, contre seulement 201 grammes pour le Galaxy Fold 8.
La différence atteindrait donc 34 grammes, ce qui commence à devenir sensible pour un appareil utilisé quotidiennement. Cette masse supplémentaire pourrait notamment s’expliquer par les choix réalisés par Apple pour renforcer la charnière et la structure du téléphone.
Samsung peut légitimement revendiquer son rôle dans la démocratisation des smartphones pliables, mais l’arrivée d’Apple risque peut-être de rebattre rapidement les cartes sur ce marché relativement réduit. Le duel pourrait d’ailleurs se jouer sur deux philosophies différentes : Samsung met désormais en avant la légèreté acquise après plusieurs générations, tandis qu’Apple semble avoir privilégié la robustesse et la disparition de la pliure. Il faudra surtout vérifier ce soir si ces années d’attente ont réellement permis à Apple de faire mieux que ses concurrents.
SAMSUNG PLUTÔT CONTENT DE VOIR APPLE ARRIVER
Samsung domine actuellement le marché des smartphones pliables, une catégorie sur laquelle le constructeur travaille depuis plusieurs années. L’arrivée d’Apple ne semble pourtant pas inquiéter outre-mesure son concurrent. Interrogé par Wired, Hee-Cheul Moon, responsable R&D chez Samsung, assure au contraire que cette nouvelle concurrence est
absolument bienvenue.
Selon lui, l’arrivée de nouvelles marques montre surtout que la valeur de cette catégorie, dont Samsung revendique le rôle de pionnier, est désormais reconnue. Difficile toutefois d’ignorer qu’Apple pourrait rapidement bouleverser les rapports de force.
Les dernières prévisions évoquent en effet une montée particulièrement rapide de Cupertino, qui pourrait représenter 40 % du marché des smartphones pliables dès l’année prochaine. Samsung en détient actuellement environ 38 %.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
Apple arrive très tard sur ce marché. Mais ce retard pourrait aussi constituer un avantage. Les premières générations de smartphones pliables ont connu différents problèmes de conception, notamment autour de la résistance de l’écran, de la charnière et de la pliure visible au centre de la dalle. Samsung en a lui-même fait les frais sur ses premiers modèles.
La firme californienne aurait justement consacré plusieurs années à résoudre ces difficultés avant de commercialiser son propre appareil. L’un de ses principaux objectifs aurait été de rendre la pliure centrale presque invisible lorsque l’écran est ouvert, tout en développant une charnière suffisamment robuste pour supporter des milliers d’ouvertures et de fermetures. Un important travail d’ingénierie aurait ainsi été réalisé autour de cette pièce particulièrement sensible.
TROP DODU, L’IPHONE DUO ?
Samsung semble toutefois avoir trouvé un point sur lequel attaquer son futur concurrent : le poids !
La clé pour offrir la meilleure valeur au client sur ce marché repose sur le poids de l’appareil, explique Hee-Cheul Moon, avant d’ajouter que l’exercice est loin d’être simple.
La remarque n’est probablement pas anodine. Selon les informations de Wired, le premier iPhone pliable pèserait environ 235 grammes, contre seulement 201 grammes pour le Galaxy Fold 8.
La différence atteindrait donc 34 grammes, ce qui commence à devenir sensible pour un appareil utilisé quotidiennement. Cette masse supplémentaire pourrait notamment s’expliquer par les choix réalisés par Apple pour renforcer la charnière et la structure du téléphone.
QU’EN PENSER ?
Samsung peut légitimement revendiquer son rôle dans la démocratisation des smartphones pliables, mais l’arrivée d’Apple risque peut-être de rebattre rapidement les cartes sur ce marché relativement réduit. Le duel pourrait d’ailleurs se jouer sur deux philosophies différentes : Samsung met désormais en avant la légèreté acquise après plusieurs générations, tandis qu’Apple semble avoir privilégié la robustesse et la disparition de la pliure. Il faudra surtout vérifier ce soir si ces années d’attente ont réellement permis à Apple de faire mieux que ses concurrents.