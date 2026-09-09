Samsung tacle déjà l'iPhone Pliable (mais gentiment)

SAMSUNG PLUTÔT CONTENT DE VOIR APPLE ARRIVER

absolument bienvenue

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

TROP DODU, L’IPHONE DUO ?

La clé pour offrir la meilleure valeur au client sur ce marché repose sur le poids de l’appareil

QU’EN PENSER ?



Samsung peut légitimement revendiquer son rôle dans la démocratisation des smartphones pliables, mais l’arrivée d’Apple risque peut-être de rebattre rapidement les cartes sur ce marché relativement réduit. Le duel pourrait d’ailleurs se jouer sur deux philosophies différentes : Samsung met désormais en avant la légèreté acquise après plusieurs générations, tandis qu’Apple semble avoir privilégié la robustesse et la disparition de la pliure. Il faudra surtout vérifier ce soir si ces années d’attente ont réellement permis à Apple de faire mieux que ses concurrents.

, une catégorie sur laquelle le constructeur travaille depuis plusieurs années. L’arrivée d’Apple ne semble pourtant. Interrogé par Wired, Hee-Cheul Moon, responsable R&D chez Samsung, assure au contraire que cette nouvelle concurrence estSelon lui,, dont Samsung revendique le rôle de pionnier, est désormais reconnue. Difficile toutefois d’ignorer qu’Apple pourrait rapidement bouleverser les rapports de force.Les dernières prévisions évoquent en effet une montée particulièrement rapide de Cupertino, qui pourrait représenter. Samsung en détient actuellement environ 38 %.Apple arrive très tard sur ce marché. Mais ce retard pourrait aussi constituer un avantage., notamment autour de la résistance de l’écran, de la charnière et de la pliure visible au centre de la dalle. Samsung en a lui-même fait les frais sur ses premiers modèles.L’un de ses principaux objectifs aurait été de rendre la pliure centrale presque invisible lorsque l’écran est ouvert, tout en développant une charnière suffisamment robuste pour supporter des milliers d’ouvertures et de fermetures. Un important travail d’ingénierie aurait ainsi été réalisé autour de cette pièce particulièrement sensible., explique Hee-Cheul Moon, avant d’ajouter que l’exercice est loin d’être simple.La remarque n’est probablement pas anodine. Selon les informations de Wired, le premier iPhone pliable pèserait environ, contre seulement 201 grammes pour le Galaxy Fold 8., ce qui commence à devenir sensible pour un appareil utilisé quotidiennement. Cette masse supplémentaire pourrait notamment s’expliquer par les choix réalisés par Apple pour renforcer la charnière et la structure du téléphone.