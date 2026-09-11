Samsung fait la pub du Galaxy Z Fold 8 avec un faux Tim Cook

On en dit quoi ?



L'homonyme est une bonne trouvaille, parce qu'on comprend la plaisanterie sans connaître toute l'histoire des deux marques. Les messages sont quand même moins drôle et sentent un peu la redite. Samsung a sept ans d'expérience à montrer sur les pliables, ce qui mérite mieux qu'une succession de moqueries. On attend surtout que cette expérience se voie dans les téléphones qu'on utilise tous les jours.