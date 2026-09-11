Samsung fait la pub du Galaxy Z Fold 8 avec un faux Tim Cook
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour répondre à l'annonce de l'iPhone Duo, le premier iPhone pliable, Samsung met en scène un Néo-Zélandais nommé Tim Cook dans une publicité pour le Galaxy Z Fold 8. Il porte le même nom que l'ancien patron d'Apple, et la marque en profite pour lui faire vanter les mérites du Galaxy.
Samsung Nouvelle-Zélande présente cet habitant de Palmerston North comme un client passé au Galaxy. La ressemblance avec le dirigeant américain n'est pas incroyable, mais c'est bien son nom qui fait fonctionner la campagne. Dans le spot diffusé sur TikTok, ce Tim Cook vante les fonctions d'intelligence artificielle du Fold 8 en reprenant les codes des présentations Apple. Le téléphone s'ouvre pour offrir un écran plus grand, exactement le type d'appareil qu'Apple commence à proposer avec le Duo.
La marque assume le jeu de mots jusque dans ses publications, où elle se félicite d'avoir convaincu Tim Cook de changer de téléphone. Celui de Cupertino est toujours chez Apple, au poste de président exécutif du conseil d'administration depuis que John Ternus lui a succédé à la direction générale, le 1er septembre. Samsung continue donc de choisir son visage pour taquiner la Pomme, même après ce passage de relais.
Cette vidéo accompagne une série de piques lancées pendant la présentation du 9 septembre. Sur X, Samsung Mobile US a accusé Apple de réchauffer ses restes et interpellé Duolingo à propos du nom Duo, également porté par la mascotte du service d'apprentissage des langues. La plaisanterie s'est poursuivie entre les deux marques, sans apporter grand-chose à la comparaison des téléphones.
Samsung a tout de même une antériorité à défendre : son premier Galaxy Fold est arrivé en France en septembre 2019. Pour l'iPhone Duo, il faudra attendre le 23 octobre, avec un prix de départ de 2 339 euros pour 256 Go et des précommandes le 16 octobre. Le Fold 8 est déjà vendu chez nous, à 1 999 euros sans forfait chez SFR dans cette capacité. Le choix se jouera aussi sur ces différences très concrètes.
L'homonyme est une bonne trouvaille, parce qu'on comprend la plaisanterie sans connaître toute l'histoire des deux marques. Les messages sont quand même moins drôle et sentent un peu la redite. Samsung a sept ans d'expérience à montrer sur les pliables, ce qui mérite mieux qu'une succession de moqueries. On attend surtout que cette expérience se voie dans les téléphones qu'on utilise tous les jours.
Un Tim Cook de Palmerston North
Samsung Nouvelle-Zélande présente cet habitant de Palmerston North comme un client passé au Galaxy. La ressemblance avec le dirigeant américain n'est pas incroyable, mais c'est bien son nom qui fait fonctionner la campagne. Dans le spot diffusé sur TikTok, ce Tim Cook vante les fonctions d'intelligence artificielle du Fold 8 en reprenant les codes des présentations Apple. Le téléphone s'ouvre pour offrir un écran plus grand, exactement le type d'appareil qu'Apple commence à proposer avec le Duo.
La marque assume le jeu de mots jusque dans ses publications, où elle se félicite d'avoir convaincu Tim Cook de changer de téléphone. Celui de Cupertino est toujours chez Apple, au poste de président exécutif du conseil d'administration depuis que John Ternus lui a succédé à la direction générale, le 1er septembre. Samsung continue donc de choisir son visage pour taquiner la Pomme, même après ce passage de relais.
Sept ans de pliables
Cette vidéo accompagne une série de piques lancées pendant la présentation du 9 septembre. Sur X, Samsung Mobile US a accusé Apple de réchauffer ses restes et interpellé Duolingo à propos du nom Duo, également porté par la mascotte du service d'apprentissage des langues. La plaisanterie s'est poursuivie entre les deux marques, sans apporter grand-chose à la comparaison des téléphones.
Samsung a tout de même une antériorité à défendre : son premier Galaxy Fold est arrivé en France en septembre 2019. Pour l'iPhone Duo, il faudra attendre le 23 octobre, avec un prix de départ de 2 339 euros pour 256 Go et des précommandes le 16 octobre. Le Fold 8 est déjà vendu chez nous, à 1 999 euros sans forfait chez SFR dans cette capacité. Le choix se jouera aussi sur ces différences très concrètes.
On en dit quoi ?
L'homonyme est une bonne trouvaille, parce qu'on comprend la plaisanterie sans connaître toute l'histoire des deux marques. Les messages sont quand même moins drôle et sentent un peu la redite. Samsung a sept ans d'expérience à montrer sur les pliables, ce qui mérite mieux qu'une succession de moqueries. On attend surtout que cette expérience se voie dans les téléphones qu'on utilise tous les jours.