iPad mini 8 OLED : Apple pourrait faire l’impasse sur le 120 Hz !
Par Laurence - Publié le
Le prochain iPad mini pourrait bien arriver avant la fin du mois d’octobre, avec une nouveauté très attendue : un écran OLED. Mais selon une nouvelle fuite en provenance d’Asie, Apple aurait décidé de conserver un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Une décision qui risque de décevoir ceux qui espéraient enfin profiter de ProMotion sur la petite tablette.
L’iPad mini 8 fait partie des produits qui pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Et parmi les nouveautés attendues, le passage à l’OLED constitue sans doute l’évolution la plus importante. Mais tout ne serait pas aussi réjouissant. Selon le compte yeux1122, qui publie régulièrement des informations sur le blog coréen Naver, Apple aurait opté pour une dalle OLED LTPS limitée à 60 Hz, et non pour un écran ProMotion à 120 Hz.
Le leaker affirme que les caractéristiques techniques seraient déjà arrêtées pour la production de masse, malgré plusieurs rumeurs évoquant un taux de rafraîchissement supérieur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il avance cette information. En juillet dernier, il indiquait déjà que le futur iPad mini serait équipé d’une dalle OLED hybride utilisant la technologie LTPS, avec un rafraîchissement de 60 Hz.
Pour comprendre cette décision, il faut regarder du côté des technologies utilisées. Les iPad Pro disposent actuellement de dalles OLED Tandem reposant sur la technologie LTPO. Cette dernière permet notamment de présenter un taux de rafraîchissement variables entre 10 et 120 Hz, grâce à ProMotion. À l’inverse, les dalles LTPS utilisent généralement un taux de rafraîchissement fixe, même si cette technologie n’empêche pas techniquement d’atteindre 120 Hz.
Le choix d’un écran LTPS à 60 Hz permettrait donc à Apple de limiter les coûts de production, tout en proposant les avantages de l’OLED : des noirs plus profonds, un contraste amélioré et une meilleure qualité d’affichage. Mais cette décision pourrait surprendre.
En effet, depuis l’iPhone 17, même le modèle standard bénéficie d’un écran ProMotion à 120 Hz. Seul l’iPhone 17e reste notamment cantonné à 60 Hz. Pour les utilisateurs d’iPad mini, qui attendent depuis plusieurs générations une amélioration de la fluidité, la déception pourrait donc être au rendez-vous.
Le futur iPad mini ne devrait pas se limiter à son nouvel écran. Aux dernières rumeurs, Apple pourrait intégrer une puce A20 Pro, offrant un gain de performances par rapport à l’A17 Pro de l’actuel iPad mini 7.
La caméra FaceTime pourrait également changer de position pour être placée sur la bordure horizontale, comme sur les autres iPad récents. Une évolution particulièrement pratique pour les appels vidéo lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.
Apple travaillerait aussi sur un nouveau système de haut-parleurs, ainsi que sur une conception offrant une meilleure résistance à l’eau. Ce dernier point pourrait être intéressant, car les iPad ne bénéficient actuellement d’aucune certification officielle d’étanchéité. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un appareil bénéficie d'une IP (donnée en laboratoire dans des conditions bien précises) qu'elle est forcément plus résistante.
Selon Mark Gurman, plusieurs produits destinés à la maison connectée pourraient être annoncés le mardi 13 octobre. Mais d’autres informations évoquent un événement distinct durant la dernière semaine du mois, qui pourrait notamment être consacré aux nouveaux Mac et iPad. L’iPad mini 8 pourrait donc être présenté à cette occasion, même si Apple n’a encore confirmé aucune date.
Le passage à l’OLED constituerait une évolution bienvenue pour l’iPad mini, dont l’écran LCD commence à accuser son âge. Mais conserver le 60 Hz sur une tablette commercialisée en 2026 serait difficile à justifier, surtout après l’arrivée de ProMotion sur l’iPhone 17 standard et surtout en fonction de la petite tablette. Apple semble vouloir préserver une distinction entre ses différentes gammes, quitte à limiter certaines fonctionnalités. Reste à voir si les autres nouveautés et le prix permettront de faire oublier cette concession.
Un écran OLED, mais toujours limité à 60 Hz ?
L’iPad mini 8 fait partie des produits qui pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Et parmi les nouveautés attendues, le passage à l’OLED constitue sans doute l’évolution la plus importante. Mais tout ne serait pas aussi réjouissant. Selon le compte yeux1122, qui publie régulièrement des informations sur le blog coréen Naver, Apple aurait opté pour une dalle OLED LTPS limitée à 60 Hz, et non pour un écran ProMotion à 120 Hz.
Le leaker affirme que les caractéristiques techniques seraient déjà arrêtées pour la production de masse, malgré plusieurs rumeurs évoquant un taux de rafraîchissement supérieur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il avance cette information. En juillet dernier, il indiquait déjà que le futur iPad mini serait équipé d’une dalle OLED hybride utilisant la technologie LTPS, avec un rafraîchissement de 60 Hz.
Pourquoi Apple conserverait-elle le 60 Hz ?
Pour comprendre cette décision, il faut regarder du côté des technologies utilisées. Les iPad Pro disposent actuellement de dalles OLED Tandem reposant sur la technologie LTPO. Cette dernière permet notamment de présenter un taux de rafraîchissement variables entre 10 et 120 Hz, grâce à ProMotion. À l’inverse, les dalles LTPS utilisent généralement un taux de rafraîchissement fixe, même si cette technologie n’empêche pas techniquement d’atteindre 120 Hz.
Le choix d’un écran LTPS à 60 Hz permettrait donc à Apple de limiter les coûts de production, tout en proposant les avantages de l’OLED : des noirs plus profonds, un contraste amélioré et une meilleure qualité d’affichage. Mais cette décision pourrait surprendre.
En effet, depuis l’iPhone 17, même le modèle standard bénéficie d’un écran ProMotion à 120 Hz. Seul l’iPhone 17e reste notamment cantonné à 60 Hz. Pour les utilisateurs d’iPad mini, qui attendent depuis plusieurs générations une amélioration de la fluidité, la déception pourrait donc être au rendez-vous.
Qu'attendre du prochain iPad mini ?
Le futur iPad mini ne devrait pas se limiter à son nouvel écran. Aux dernières rumeurs, Apple pourrait intégrer une puce A20 Pro, offrant un gain de performances par rapport à l’A17 Pro de l’actuel iPad mini 7.
La caméra FaceTime pourrait également changer de position pour être placée sur la bordure horizontale, comme sur les autres iPad récents. Une évolution particulièrement pratique pour les appels vidéo lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.
Apple travaillerait aussi sur un nouveau système de haut-parleurs, ainsi que sur une conception offrant une meilleure résistance à l’eau. Ce dernier point pourrait être intéressant, car les iPad ne bénéficient actuellement d’aucune certification officielle d’étanchéité. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un appareil bénéficie d'une IP (donnée en laboratoire dans des conditions bien précises) qu'elle est forcément plus résistante.
Qu’en penser ?
Selon Mark Gurman, plusieurs produits destinés à la maison connectée pourraient être annoncés le mardi 13 octobre. Mais d’autres informations évoquent un événement distinct durant la dernière semaine du mois, qui pourrait notamment être consacré aux nouveaux Mac et iPad. L’iPad mini 8 pourrait donc être présenté à cette occasion, même si Apple n’a encore confirmé aucune date.
Le passage à l’OLED constituerait une évolution bienvenue pour l’iPad mini, dont l’écran LCD commence à accuser son âge. Mais conserver le 60 Hz sur une tablette commercialisée en 2026 serait difficile à justifier, surtout après l’arrivée de ProMotion sur l’iPhone 17 standard et surtout en fonction de la petite tablette. Apple semble vouloir préserver une distinction entre ses différentes gammes, quitte à limiter certaines fonctionnalités. Reste à voir si les autres nouveautés et le prix permettront de faire oublier cette concession.