iPad mini 8 OLED : Apple pourrait faire l’impasse sur le 120 Hz !

Un écran OLED, mais toujours limité à 60 Hz ?

Team iPad mini ou iPhone Duo ?

Pourquoi Apple conserverait-elle le 60 Hz ?

Qu'attendre du prochain iPad mini ?

Qu’en penser ?



Selon Mark Gurman, plusieurs produits destinés à la maison connectée pourraient être annoncés le mardi 13 octobre. Mais d’autres informations évoquent un événement distinct durant la dernière semaine du mois, qui pourrait notamment être consacré aux nouveaux Mac et iPad. L’iPad mini 8 pourrait donc être présenté à cette occasion, même si Apple n’a encore confirmé aucune date.



Le passage à l’OLED constituerait une évolution bienvenue pour l’iPad mini, dont l’écran LCD commence à accuser son âge. Mais conserver le 60 Hz sur une tablette commercialisée en 2026 serait difficile à justifier, surtout après l’arrivée de ProMotion sur l’iPhone 17 standard et surtout en fonction de la petite tablette. Apple semble vouloir préserver une distinction entre ses différentes gammes, quitte à limiter certaines fonctionnalités. Reste à voir si les autres nouveautés et le prix permettront de faire oublier cette concession.

L’iPad mini 8 fait partie des produits qui pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Et parmi les nouveautés attendues, le passage à l’OLED constitue sans doute l’évolution la plus importante. Mais tout ne serait pas aussi réjouissant. Selon le compte, qui publie régulièrement des informations sur le blog coréen, malgré plusieurs rumeurs évoquant un taux de rafraîchissement supérieur. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il avance cette information. Enil indiquait déjà que le futur iPad mini serait équipé d’une dalle OLED hybride utilisant la technologie LTPS, avec un rafraîchissement de 60 Hz.Pour comprendre cette décision, il faut regarder du côté des technologies utilisées. Les iPad Pro disposent actuellement de dalles OLED Tandem reposant sur la technologie. Cette dernière permet notamment de présenter un. À l’inverse, les dallesutilisent généralement un, même si cette technologie n’empêche pas techniquement d’atteindre 120 Hz.: des noirs plus profonds, un contraste amélioré et une meilleure qualité d’affichage. Mais cette décision pourrait surprendre.En effet, depuis l’iPhone 17, même le modèle standard bénéficie d’un. Seul l’iPhone 17e reste notamment cantonné à 60 Hz. Pour les utilisateurs d’iPad mini, qui attendent depuis plusieurs générations une amélioration de la fluidité, la déception pourrait donc être au rendez-vous.Le futur iPad mini ne devrait pas se limiter à son nouvel écran. Aux dernières rumeurs, Apple pourrait intégrer, offrant un gain de performances par rapport à l’A17 Pro de l’actuel iPad mini 7.pour être placée sur la bordure horizontale, comme sur les autres iPad récents. Une évolution particulièrement pratique pour les appels vidéo lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.Apple travaillerait aussi sur un, ainsi que sur une conception offrant une meilleure résistance à l’eau. Ce dernier point pourrait être intéressant, car les iPad ne bénéficient actuellement d’aucune certification officielle d’étanchéité. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un appareil bénéficie d'une IP (donnée en laboratoire dans des conditions bien précises) qu'elle est forcément plus résistante.