Tablette Amazon Alexa 12 Pro : un écran mat qui la change en liseuse, dès 559,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Quinze ans après la première Kindle Fire, Amazon range Fire OS au placard. Ses trois nouvelles tablettes Alexa tournent sous Android avec un vrai Google Play Store, embarquent l'assistant Alexa+ à tous les étages, et la 12 Pro s'offre un écran mat unique qui la transforme en grande liseuse. Comptez de 229,99 à 669,99 euros, une vraie montée en gamme.
Depuis la première Kindle Fire de 2011, les tablettes d'Amazon tournaient sous Fire OS, une version d'Android tellement remaniée qu'elle avait perdu le Play Store en route. Pas de Gmail, pas de YouTube officiel, une boutique maison assez pauvre, et des clients qui faisaient avec, surtout parce que ces tablettes ne coûtaient presque rien. Amazon a fini par entendre raison : les Alexa Tablet 12 Pro, 11 et 8 fonctionnent sous Android avec un accès complet au Google Play Store, Gmail, Minecraft et Disney+ compris.
La surcouche maison est toujours là, avec Prime Video, Audible, Kindle et la boutique en ligne à portée de pouce, plus une "Dynamic Tab" sur l'écran d'accueil qui fait remonter photos, lectures en cours et suggestions pilotées par Alexa+. L'assistant dopé à l'IA peut même regarder ce qui s'affiche à l'écran, un peu à la manière du Circle to Search de Google, pour résumer une page web ou retenir une recette repérée en ligne. Un halo bleu signale quand il observe, et uniquement avec l'autorisation de l'utilisateur.
La vitrine de la gamme, c'est l'Alexa Tablet 12 Pro et sa dalle LCD de 12 pouces en 2,8K, rafraîchie à 120 Hz, au format 3:2 qui offre environ 20 % de surface d'affichage en plus par rapport au 16:9 habituel. Pas d'OLED, et Amazon l'assume : ce choix permet son revêtement Nanomatte, développé pendant trois ans avec Corning et travaillé au niveau du pixel, qui évite l'effet pailleté des écrans mats classiques tout en conservant 82 % du contraste dans une pièce lumineuse.
L'intérêt saute aux yeux dès qu'on ouvre un livre. La tablette bascule en mode Kindle, coupe les notifications, filtre la lumière bleue, simule le rendu du papier et prolonge l'autonomie pour les longues sessions de lecture. On peut même annoter les marges avec le stylet maison, qui est vendu 84,99 euros avec ses 4 096 niveaux de pression, alors qu'un clavier détachable avec pavé tactile est facturé 139 euros. Sous le capot, une puce MediaTek gravée en 4 nm, jusqu'à 16 Go de RAM et un châssis monocoque en aluminium de 6,5 millimètres d'épaisseur.
La 12 Pro est affichée à 499,99 euros en 128 Go avec écran brillant, 559,99 euros avec le revêtement Nanomatte et 669,99 euros en 256 Go. En dessous, l'Alexa Tablet 11 et son écran 2,5K à 90 Hz démarre à 329,99 euros, alors que la petite Alexa Tablet 8 et ses 8,7 pouces attaque à 229,99 euros, les deux sans l'écran mat, réservé au haut de gamme. Amazon décline aussi les 8 et 11 pouces en versions Kids au même prix, avec coque renforcée, douze mois d'Amazon Kids+ offerts et un Play Store soumis à l'autorisation des parents, application de contrôle à l'appui. Les commandes sont ouvertes, pour des livraisons prévues d'ici la fin du mois.
Amazon capitule, et il fait bien. Quinze ans de boutique d'applications au rabais, ça suffisait largement. Par contre, le public des Fire les achetait avant tout pour leur prix plancher, et une gamme qui démarre maintenant à 229,99 euros, avec une 12 Pro qui frôle les 900 euros une fois le clavier et le stylet ajoutés, ne s'adresse plus du tout aux mêmes foyers. À ce niveau de prix, c'est l'iPad qu'Amazon attaque, et Apple ne se laissera pas faire. L'écran mat qui transforme la tablette en liseuse est la vraie bonne idée de cette annonce, et on a hâte de tester ça !
La fin de Fire OS
Depuis la première Kindle Fire de 2011, les tablettes d'Amazon tournaient sous Fire OS, une version d'Android tellement remaniée qu'elle avait perdu le Play Store en route. Pas de Gmail, pas de YouTube officiel, une boutique maison assez pauvre, et des clients qui faisaient avec, surtout parce que ces tablettes ne coûtaient presque rien. Amazon a fini par entendre raison : les Alexa Tablet 12 Pro, 11 et 8 fonctionnent sous Android avec un accès complet au Google Play Store, Gmail, Minecraft et Disney+ compris.
La surcouche maison est toujours là, avec Prime Video, Audible, Kindle et la boutique en ligne à portée de pouce, plus une "Dynamic Tab" sur l'écran d'accueil qui fait remonter photos, lectures en cours et suggestions pilotées par Alexa+. L'assistant dopé à l'IA peut même regarder ce qui s'affiche à l'écran, un peu à la manière du Circle to Search de Google, pour résumer une page web ou retenir une recette repérée en ligne. Un halo bleu signale quand il observe, et uniquement avec l'autorisation de l'utilisateur.
Mais pourquoi un écran mat ?
La vitrine de la gamme, c'est l'Alexa Tablet 12 Pro et sa dalle LCD de 12 pouces en 2,8K, rafraîchie à 120 Hz, au format 3:2 qui offre environ 20 % de surface d'affichage en plus par rapport au 16:9 habituel. Pas d'OLED, et Amazon l'assume : ce choix permet son revêtement Nanomatte, développé pendant trois ans avec Corning et travaillé au niveau du pixel, qui évite l'effet pailleté des écrans mats classiques tout en conservant 82 % du contraste dans une pièce lumineuse.
L'intérêt saute aux yeux dès qu'on ouvre un livre. La tablette bascule en mode Kindle, coupe les notifications, filtre la lumière bleue, simule le rendu du papier et prolonge l'autonomie pour les longues sessions de lecture. On peut même annoter les marges avec le stylet maison, qui est vendu 84,99 euros avec ses 4 096 niveaux de pression, alors qu'un clavier détachable avec pavé tactile est facturé 139 euros. Sous le capot, une puce MediaTek gravée en 4 nm, jusqu'à 16 Go de RAM et un châssis monocoque en aluminium de 6,5 millimètres d'épaisseur.
Toute une gamme, enfants compris
La 12 Pro est affichée à 499,99 euros en 128 Go avec écran brillant, 559,99 euros avec le revêtement Nanomatte et 669,99 euros en 256 Go. En dessous, l'Alexa Tablet 11 et son écran 2,5K à 90 Hz démarre à 329,99 euros, alors que la petite Alexa Tablet 8 et ses 8,7 pouces attaque à 229,99 euros, les deux sans l'écran mat, réservé au haut de gamme. Amazon décline aussi les 8 et 11 pouces en versions Kids au même prix, avec coque renforcée, douze mois d'Amazon Kids+ offerts et un Play Store soumis à l'autorisation des parents, application de contrôle à l'appui. Les commandes sont ouvertes, pour des livraisons prévues d'ici la fin du mois.
On en dit quoi ?
Amazon capitule, et il fait bien. Quinze ans de boutique d'applications au rabais, ça suffisait largement. Par contre, le public des Fire les achetait avant tout pour leur prix plancher, et une gamme qui démarre maintenant à 229,99 euros, avec une 12 Pro qui frôle les 900 euros une fois le clavier et le stylet ajoutés, ne s'adresse plus du tout aux mêmes foyers. À ce niveau de prix, c'est l'iPad qu'Amazon attaque, et Apple ne se laissera pas faire. L'écran mat qui transforme la tablette en liseuse est la vraie bonne idée de cette annonce, et on a hâte de tester ça !