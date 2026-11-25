Qu’en penser ?



Après Instagram, c’est donc au tour de Threads de bénéficier d’une application native pour l’iPad. Meta semble progressivement revoir sa position à l’égard des tablettes d’Apple, longtemps délaissées par ses développeurs. Si l’arrivée de Threads sur iPad constitue une bonne nouvelle, il est néanmoins dommage que cette première version n’exploite pas davantage les possibilités offertes par les grands écrans. Une interface à plusieurs colonnes, permettant par exemple de consulter simultanément son fil d’actualité, ses notifications et les discussions en cours, serait particulièrement pertinente sur ce type d’appareil.