Mark Zuckerberg contre Elon Musk : la guerre des réseaux sociaux continue (sur iPad)
Par Laurence - Publié le
La bataille entre Mark Zuckerberg et Elon Musk se poursuit sur le terrain des réseaux sociaux. Avec une nouvelle application pour iPad et l’arrivée des cashtags, Threads continue de se rapprocher de son principal concurrent, X.
Il aura donc fallu patienter plus de trois ans après le lancement de Threads en juillet 2023 pour que Meta propose une application spécifiquement destinée à l’iPad. Christopher Clare, responsable du design de Threads, avait indiqué lundi que cette dernière arriverait très bientôt. Il n’aura finalement fallu attendre que quelques jours pour la voir apparaître sur l’App Store.
Cette nouvelle version permet désormais de profiter d’une interface vraiment conçue pour les tablettes d’Apple, même si Meta n’exploite pas encore pleinement la surface d’affichage offerte par ces dernières. En effet, le fil d’actualité conserve une présentation sur une seule colonne, y compris lorsque l’iPad est utilisé en mode paysage. Un choix assez surprenant, notamment sur les modèles de 13 pouces, qui auraient largement la place d’afficher plusieurs colonnes ou des éléments de navigation supplémentaires.
Christopher Clare a toutefois expliqué que les équipes avaient privilégié la mise à disposition d’une première version de l’application. L’interface devrait donc évoluer au fil des prochaines mises à jour car elle est un peu minimaliste pour le moment.
Cette mise à jour s’accompagne d’une autre nouveauté, qui ne concerne pas uniquement les utilisateurs d’iPad : l’arrivée des cashtags. À l’image des hashtags, ces derniers permettent de regrouper les publications autour d’un sujet précis, mais en utilisant le symbole dollar suivi du code boursier d’une entreprise.
Il sera ainsi possible de suivre plus facilement les discussions concernant Apple, Nvidia ou encore GTA VI (petits sujets du moment). Cette fonctionnalité est déjà bien connue des utilisateurs de X, où les discussions autour des marchés financiers occupent une place importante.
Avec cette nouveauté, Meta pourrait donc chercher à attirer davantage d’investisseurs, d’analystes et de passionnés de finance sur son réseau social. Attention toutefois, le déploiement des cashtags s’effectue progressivement. Tous les utilisateurs n’y auront donc pas nécessairement accès immédiatement.
Après Instagram, c’est donc au tour de Threads de bénéficier d’une application native pour l’iPad. Meta semble progressivement revoir sa position à l’égard des tablettes d’Apple, longtemps délaissées par ses développeurs. Si l’arrivée de Threads sur iPad constitue une bonne nouvelle, il est néanmoins dommage que cette première version n’exploite pas davantage les possibilités offertes par les grands écrans. Une interface à plusieurs colonnes, permettant par exemple de consulter simultanément son fil d’actualité, ses notifications et les discussions en cours, serait particulièrement pertinente sur ce type d’appareil.
Enfin une application Threads pour l’iPad
Il aura donc fallu patienter plus de trois ans après le lancement de Threads en juillet 2023 pour que Meta propose une application spécifiquement destinée à l’iPad. Christopher Clare, responsable du design de Threads, avait indiqué lundi que cette dernière arriverait très bientôt. Il n’aura finalement fallu attendre que quelques jours pour la voir apparaître sur l’App Store.
Cette nouvelle version permet désormais de profiter d’une interface vraiment conçue pour les tablettes d’Apple, même si Meta n’exploite pas encore pleinement la surface d’affichage offerte par ces dernières. En effet, le fil d’actualité conserve une présentation sur une seule colonne, y compris lorsque l’iPad est utilisé en mode paysage. Un choix assez surprenant, notamment sur les modèles de 13 pouces, qui auraient largement la place d’afficher plusieurs colonnes ou des éléments de navigation supplémentaires.
Christopher Clare a toutefois expliqué que les équipes avaient privilégié la mise à disposition d’une première version de l’application. L’interface devrait donc évoluer au fil des prochaines mises à jour car elle est un peu minimaliste pour le moment.
Threads s’intéresse également aux marchés financiers
Cette mise à jour s’accompagne d’une autre nouveauté, qui ne concerne pas uniquement les utilisateurs d’iPad : l’arrivée des cashtags. À l’image des hashtags, ces derniers permettent de regrouper les publications autour d’un sujet précis, mais en utilisant le symbole dollar suivi du code boursier d’une entreprise.
Il sera ainsi possible de suivre plus facilement les discussions concernant Apple, Nvidia ou encore GTA VI (petits sujets du moment). Cette fonctionnalité est déjà bien connue des utilisateurs de X, où les discussions autour des marchés financiers occupent une place importante.
Avec cette nouveauté, Meta pourrait donc chercher à attirer davantage d’investisseurs, d’analystes et de passionnés de finance sur son réseau social. Attention toutefois, le déploiement des cashtags s’effectue progressivement. Tous les utilisateurs n’y auront donc pas nécessairement accès immédiatement.
Qu’en penser ?
Après Instagram, c’est donc au tour de Threads de bénéficier d’une application native pour l’iPad. Meta semble progressivement revoir sa position à l’égard des tablettes d’Apple, longtemps délaissées par ses développeurs. Si l’arrivée de Threads sur iPad constitue une bonne nouvelle, il est néanmoins dommage que cette première version n’exploite pas davantage les possibilités offertes par les grands écrans. Une interface à plusieurs colonnes, permettant par exemple de consulter simultanément son fil d’actualité, ses notifications et les discussions en cours, serait particulièrement pertinente sur ce type d’appareil.