No Man's Sky arrive sur iPhone et iPad : tout le jeu pour 22,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Dix ans après ses débuts sur PS4 et trois ans après le Mac, le jeu d'exploration spatiale de Hello Games se pose sur nos iPhone et iPad, avec plus de 40 mises à jour incluses et des commandes tactiles entièrement refaites. L'application se télécharge gratuitement pour essayer le début de l'aventure, puis un achat unique de 22,99 euros débloque le jeu complet.
Hello Games ne s'est pas contenté d'un portage au rabais. La version iOS embarque l'intégralité de l'univers du jeu, génération procédurale comprise, avec toutes les grosses extensions sorties depuis 2016, de Voyagers et ses vaisseaux personnalisables jusqu'à la toute récente Cosmos et ses stations spatiales à commander. Le tout tient dans moins de 5 Go, à télécharger directement depuis l'App Store, ce qui est assez dingue pour un jeu de cette ampleur. Sean Murray, le patron du studio, raconte qu'il n'y croyait pas lui-même avant d'y avoir joué. La précommande est ouverte depuis le 12 octobre, alors qu'Apple met les jeux indépendants à l'honneur toute la semaine sur l'App Store, aux côtés de Sifu ou Dome Keeper.
Bonne nouvelle, la liste des appareils compatibles est large : il faut un iPhone 11 au minimum, ou un iPad Air de troisième génération. Les commandes tactiles ont été repensées de zéro, et vous pourrez brancher une manette, ou même un clavier et une souris sur iPad. Sauf que tout n'arrive pas le 28 octobre. Le multijoueur manque au lancement, la synchronisation des sauvegardes avec les autres plateformes aussi, et les colonies planétaires réclament au moins un iPhone 15 Pro pour tourner. Sean Murray veut suivre la même méthode que sur Switch : les fonctions manquantes arriveront ensuite, selon les retours des joueurs.
Côté tarif, Hello Games garde sa ligne. L'application est gratuite et laisse jouer le début de l'aventure, puis un achat intégré unique de 22,99 euros, soit 19,99 dollars aux États-Unis, débloque tout le reste, sans abonnement. Le studio rappelle au passage qu'il n'a jamais ajouté la moindre microtransaction en dix ans, ce qui en fait presque une anomalie sur mobile, où le free-to-play gavé de boutiques est la norme. Pour situer, le même jeu est vendu autour de 60 euros sur console.
Faire tenir un univers quasi infini dans moins de 5 Go sur un téléphone de 2019, c'est un vrai exploit technique, et la formule tarifaire est honnête. On peut quand même regretter l'absence du multijoueur au lancement, surtout pour un jeu qui a mis des années à le peaufiner. Mais entre un essai gratuit et un achat unique sans boutique cachée, No Man's Sky arrive sur mobile avec des manières qu'on aimerait voir plus souvent sur l'App Store.
Dix ans de contenu dans moins de 5 Go
Hello Games ne s'est pas contenté d'un portage au rabais. La version iOS embarque l'intégralité de l'univers du jeu, génération procédurale comprise, avec toutes les grosses extensions sorties depuis 2016, de Voyagers et ses vaisseaux personnalisables jusqu'à la toute récente Cosmos et ses stations spatiales à commander. Le tout tient dans moins de 5 Go, à télécharger directement depuis l'App Store, ce qui est assez dingue pour un jeu de cette ampleur. Sean Murray, le patron du studio, raconte qu'il n'y croyait pas lui-même avant d'y avoir joué. La précommande est ouverte depuis le 12 octobre, alors qu'Apple met les jeux indépendants à l'honneur toute la semaine sur l'App Store, aux côtés de Sifu ou Dome Keeper.
Compatible depuis l'iPhone 11
Bonne nouvelle, la liste des appareils compatibles est large : il faut un iPhone 11 au minimum, ou un iPad Air de troisième génération. Les commandes tactiles ont été repensées de zéro, et vous pourrez brancher une manette, ou même un clavier et une souris sur iPad. Sauf que tout n'arrive pas le 28 octobre. Le multijoueur manque au lancement, la synchronisation des sauvegardes avec les autres plateformes aussi, et les colonies planétaires réclament au moins un iPhone 15 Pro pour tourner. Sean Murray veut suivre la même méthode que sur Switch : les fonctions manquantes arriveront ensuite, selon les retours des joueurs.
22,99 euros, et c'est tout
Côté tarif, Hello Games garde sa ligne. L'application est gratuite et laisse jouer le début de l'aventure, puis un achat intégré unique de 22,99 euros, soit 19,99 dollars aux États-Unis, débloque tout le reste, sans abonnement. Le studio rappelle au passage qu'il n'a jamais ajouté la moindre microtransaction en dix ans, ce qui en fait presque une anomalie sur mobile, où le free-to-play gavé de boutiques est la norme. Pour situer, le même jeu est vendu autour de 60 euros sur console.
On en dit quoi ?
Faire tenir un univers quasi infini dans moins de 5 Go sur un téléphone de 2019, c'est un vrai exploit technique, et la formule tarifaire est honnête. On peut quand même regretter l'absence du multijoueur au lancement, surtout pour un jeu qui a mis des années à le peaufiner. Mais entre un essai gratuit et un achat unique sans boutique cachée, No Man's Sky arrive sur mobile avec des manières qu'on aimerait voir plus souvent sur l'App Store.