Que pensez-vous de l'app Elyze, le "Tinder des élections présidentielles 2022" ?

trouver leur candidat

N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire !

Image App Annie

Avec plus d’un million d’utilisateurs, cette dernière -disponible sur iOS et Android- entend aider les internautes àpour les prochaines présidentielles.Histoire de marquer les esprits (et peut être conquérir des utilisateurs plutôt jeunes ou habitués aux applications sociales), ELYZE - Présidentielle 2022 reprend certaines caractéristiques de Tinder , l'application de rencontre. Ce qui lui a valudans la presse ces derniers temps.Le but est en effet de mettre en avant les idées (plutôt que les candidats), via le principe de la. Au départ, l’utilisateur choisit des propositions qu’il décide d’aimer ou pas en swipant à droite (ok) ou à gauche (ou pas). Comme sur un profil, il peut aussi passer la proposition.A la conception, on retrouve, qui s'étaient fait remarquer sur YouTube avec des séries de vidéos pendant le confinement. Malheureusement cette notoriété n'attire pas que des réactions positives, certains voyant d'un très mauvais oeil cette banalisation de son choix politique via un smartphone. De son côté,, avec des questions concernant la confidentialité des données personnelles (date de naissance, genre et code postal) et la présentation des questions.