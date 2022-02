Fraude à l'iPhone : il est condamné à 26 mois de prison ferme et presque 1 million d'amende

Cette dernière se montait sur plus d'und' iPhone contrefaits et la peine pour ce genre de délit est beaucoup plus importante au pays de l'Oncle Sam. Ainsi, le jeune homme de 32 ans et ingénieur de surcroit a mis en œuvre un stratagème sur plus de. Celui-ci a: il s'agit en effet de recevoir des contrefaçons en provenance de Hong Kong, revêtus d'IMEI et de numéros de série authentiques. Il retournait ensuite les produits à Apple pour faire jouer la garantie et obtenir des vrais iPhone en remplacement, qu'il revendait par la suite à l'étranger. Arrêté en 2019, il attendait depuis enet devra -outre sa peine- rembourser 987 000 dollars !