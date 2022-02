En 2022, Apple va transformer l'iPhone en terminal de paiement (mais seulement aux USA)

un moyen sécurisé, privé et facile d'accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l'iPhone

Voilà qui est désormais chose faite ! En effet, Apple vient d'officialiser cette fonctionnalité qui devrait être opérationnelle cette année, à commencer par les USA.Sur son site , dont la présentation est très proche de celle annoncée par. Les commerçants américains pourront accepter Apple Pay et d'autres paiements sans contact simplement en utilisant un iPhone compatible (à partir de l’ iPhone XS) et une application iOS dédiée.À cette occasion, Jennifer Bailey () prend naturellement la plume pour revenir sur le contexte actuel., avec une augmentation des paiements sans contact et des portefeuilles numériques. La fonction devrait offrir aux entreprisesCette solution devrait passer par la, notamment en ces temps de pandémie où les paiements sans contact ont été privilégiés. Elle serait aussi le moyen de faire quelques économies sur la location du matériel normalement requis.Rappelons que. Cette firme permet justement d'utiliser un iPhone en tant que terminal de paiement NFC. L'arrivée d'Apple dans le segment pourrait perturber le marché des boîtiers, proposés par plusieurs sociétés comme Square ou SumUp. Enfin d'autres questions se posent, notamment sur le