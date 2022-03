iPhone : grosse panne de courant chez TSMC

D'après, deux de ses plus grandes villes (Taipei, la capitale de Taïwan, et Kaoshiung), leet plus de cinq millions de foyers ont été impactés par un dysfonctionnement de la centrale électrique Hsinta de Kaohsiung (la plus grande au sud du pays). Pour le moment,, mais le ministre de l'Économie a déclaré que cela risque de prendre plus de temps que prévu pour rétablir l'électricité.