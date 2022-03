Une App pour créer votre propre station de radio gratuite chez Amazon (aux US)

des dizaines de millions de chansons appartenant aux trois principales maisons de disques et une longue liste d'indépendants

Amazon lance enfin son concurrent à Clubhouse permettant. Le DJ du jour et les auditeurs devront simplement s'inscrire au service gratuit pour diffuser ou écouter les listes de lecture choisies par le créateur de l'émission. Les discussions ont lieu entre les titres, les auditeurs étant (heureusement) mis en sourdine pendant la lecture de l'audio.Amazon positionne ainsi son application comme un outil de création de station de radio et limite pour le moment les auditeurs à 5 participants simultanément. L'intérêt de l'application vient du catalogue de titres accessibles gratuitement, que ce soit pour les créateurs ou les auditeurs., les accords avec les maisons de disques et les ayants droit étant compliqués et longs à mettre en place à l'international.