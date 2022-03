iPhone SE3, une version légèrement améliorée de l'iPhone SE2

De gauche à droite, iPhone SE 3, iPhone SE 2, iPhone 13 mini

Faut-il craquer pour l'iPhone SE3 ? On débriefe la keynote !

On retrouve un écran deavec une définition de 1 334 x 750 pixels, une résolution de 326 ppp et un contraste 1 400:1.une hauteur de 138,4mm, une largeur de 67,3mm et une épaisseur de 7,3mm., passant de 148 à 144g.Il est toujours doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. La résistance aux poussières et à l’eau reste la même avec un(jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI.(en plus des 64 et 128Go), mais cela ne fait pas évoluer le prix de base.Du côté de l’appareil photo,avec un 12 mégapixels (grand‑angle), une ouverture ƒ/1,8, une stabilisation optique de l’image et un zoom numérique jusqu’à 5x. On note l’arrivée du. On ne constate(12 MPX ƒ/2,2) par rapport à l'iPhone SE2.Sans changer les dimensions et la conception globale que l'iPhone SE 2 (et sans doute en conservant la même capacité de 1 821 mAh), Apple a été en mesureLa firme annonce jusqu’à 15 heures en lecture vidéo, jusqu’à 10 heures en streaming vidéo, et jusqu’à 50 heures en lecture audio., jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément).Les stocks de la précédente génération devraient être disponibles dans les prochains jours, et ce, à des prix très intéressants !