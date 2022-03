Smartphones : 7 iPhone dans le top 10 des ventes mondiales

Forcément, à chaque semaine de keynote et de lancement de nouveaux produits, les cabinets d'analyse se font une joie deAinsidresse un joli tableau sur les smartphones vendus dans le monde.Globalement, les 10 modèles les plus vendus représenteraient 19 % des ventes mondiales en 2021, contre 16 % en 2020. Apple, Samsung et Xiaomi ont été les seules marques à figurer dans ce top 10 2021.Les trois premiers modèles auraient pesé 41 % des ventes totales d'Apple. La demande pour des smartphones 5G de la part des utilisateurs iOS serait très forte et montrerait leur fidélité à la marque. A noter que le retard dans le lancement de la série iPhone 12 aurait déplacé une partie des ventes de 2020 vers les premiers mois de 2021. Aussi pas de soucis à avoir concernant l' iPhone 13 , qui serait même le modèle le plus vendu au quatrième trimestre 2021, suivi de l' iPhone 13 Pro Max et de l'iPhone 13 Pro