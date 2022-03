Les iPhone 14 hériteraient de l'A15 des iPhone 13 Pro, de plus grands écrans pour les 14 Pro

pilule + perforation

Nous vous évoquions il y a peu une rumeur selon laquelle seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient dotés d'une puce A16 cette année. Nos confrères de 9to5Mac , disposant de sources plutôt bavardes ces derniers temps, ajoutent aujourd'hui que l(une version Max prenant la place du mini)(avec 5 cœurs et 6 Go de RAM)(les iPhone 13 et 13 mini disposent de 4 cœurs GPU et de 4 Go de RAM), ce qui permettrait à Apple de proposer des performances en hausse (cette puce pourrait d'ailleurs s'appeler A15X pour l'occasion).Il se pourrait également que l(cf illustration). Enfin, Apple plancherait toujours sur des prototypes d'iPhone capables d'envoyer des messages par satellites, sans que l'on sache si ce sera pour cette année, ni même si cette fonctionnalité sera finalement proposée au grand public.