L'excellent Alto's Adventure revient en version Remastered sur Apple Arcade

Remastered

Ce Runner sans fin vous permet de faire évoluer votre snowboarder en cliquant afin qu'il s'élance, récolte les bonus, sauve les lamas perdus et évite les pièges mortels de la piste. Les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui permet de renouveler continuellement le plaisir, sans que les parties se ressemblent.afin de reprendre la partie là où on l'avait laissée. Alto's Adventure a été lancé pour la première fois sur iOS en février 2015 et a été suivi en 2018 par une suite intitulée Alto's Odyssey . Le titre nécessite 102,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 13.0, ou un Mac sous macOS 11.0 minimum. Le jeu est totalement dépourvu d'achats intégrés et de publicité comme l'exige la plateforme de Cupertino.