iPhone 5G : Apple aurait bien profité des sanctions financières pesant sur Huawei

Sur l'ensemble de l'année, Huawei a dégagé un bénéfice net de 16,2 milliards d'euros (contre 658 millions d'euros un an plus tôt). Le chiffre d'affaires du groupe accuse en revanche un repli de 28,5% sur un an. En effet, ses ventes ont chuté de quasiment un tiers en raison des sanctions américaines qui l'empêchent de lancer de nouveaux smartphones 5G et du ralentissement du marché chinois.