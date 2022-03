Facebook Messenger propose des raccourcis façon Slack

Il s'agit d'une série de raccourcis censés apporter convivialité et efficacité à ses échanges, y compris professionnels. Deuxsont disponibles aujourd'hui sur iOS et Android : @everyone et /silent.Le premier permet d'attirer l'attention de tous dans une conversation de groupe (pratique quand tout le monde tape en même temps ou quand le chat reste ouvert continuellement). La seconde propose d'envoyer un message à quelqu'un sans envoyer de notification.