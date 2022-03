Carrot Weather s'offre une grosse màj (barre d'onglets, prévisions, mise en page)

Cette dernière devrait combler les nombreux fans, notamment à la Rédac' qui affectionnent particulièrement l'application.Parmi les fonctionnalités du jour, on trouve la, les prévisions de listes d'emplacements (cinq maximum) et de nouvelles sections dédiées à la mise en page (l'énergie solaire, la lune, la qualité de l'air, le pollen et la marée). Comme d'habitude, il y a aussi de, le premier devenant l'écran de démarrage par défaut. Pour rappel, la dernière update avait déjà été conséquente et avait amené de nouvelles cartes météo des GIF ou des zooms intelligents !Carrot Weather 5.6 est disponible en téléchargement gratuit sur l' App Store pour iPhone iPad et Apple Watch . Mais attention, il existePremium, Ultra et Famille -sous forme d'achats intégrés pour déverrouiller les nombreuses mais très sympathiques options de l'application.