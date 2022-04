Dr. Jonquille & Mr. Ail, une app pour un jardin responsable

Teropaïpaï

Avec le confinement, certains se sont découverts une passion pour les plantes vertes et autres fleurs : jardin, balcon, ou carrément plan de travail dans la cuisine. Tout est permis ou presque. Evidemment, cet engouement a aussi permis à de nombreuses applications d'éclore ou de se développer,Cette application permet d’. Ainsi, on trouve des fiches dédiées aux végétaux ou des centaines de tutoriels en libre accès. On dispose d'un lien vers une boutique pour se fournir en graines ou instruments. On peut même acheter un jeu à l'ancienne dénomméL’application peut être utiliséeCe dernier donne accès à quelques fonctions supplémentaires, comme le suivi de ses progrès ou l’évolution de ses plantes grâce à des photos et d'un carnet de jardinage virtuel. Ce dernier propose même un outil statistique. Enfin, modernité oblige, l'application a développé sonpour aider les utilisateurs, mais aussi des podcasts, des liens ou des newsletters.