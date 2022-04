iOS / macOS : de petites nouveautés pour Numbers, Keynote et Pages

Mais ces dernières sont assez légères.Du côté de Numbers sous iOS, il est désormais possible desans formules, catégories, ou valeurs masquées (ce qui permet de conserver les données sources sans modification), deavec plus de précision (en utilisant jusqu’à deux valeurs décimales) et, enfin, créer des formules et remplir rapidement des cellules avec le remplissage automatique (grâce à VoiceOver). Pour la version Mac de Numbers , on notera en plus la possibilité d’utilisersous macOS Monterey pourPour Keynote , on retrouve quelques fonctions. Il est ainsi possibledes diapositives avec un zoom maximal de 400 % et de modifier la taille de polices avec précision. On pourra également utiliserpour créer ou ouvrir des présentations, répéter un diaporama ou commencer une présentation.Enfin, Pages permet. Ici aussi, on peut modifier la taille de polices avec précision., en touchant simplement l'icône de l'app sur l'écran d'accueil et de maintenir le doigt appuyé dessus.Pour la version Mac, on retrouve la possibilité d’utiliser Raccourcis avec macOS Monterey pour créer ou ouvrir des feuilles de calcul et ajouter des rangs à un tableau.