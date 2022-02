Elon Musk active son réseau Starlink au-dessus de l'Ukraine

Pendant que vous tentez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine ! Pendant que vous lancez des fusées dans l'espace, la Russie lance des missiles sur les Ukrainiens. Nous vous demandons d'étendre le réseau Starlink et d'inviter les Russes (sains d'esprits) à résister !

d’autres équipements sont en route

Ce dernier permettra de fournir un accès à internet à la population en cas de coupures des réseaux de télécommunications.Ce faisant, il a d'ailleursdans les faits et sur les réseaux sociaux à une demande du. L'homme politique avait interpelé le milliardaire suravec des parallèles assez violents (les circonstances l'expliquant) :Ce à quoi l'impétueux homme d'affaires a répondu que le réseau était désormais déployé et que. En pratique, le système pourrait être utilisé. Ces dernières pourraient en effet être une cible stratégique même si elles sont opérationnelles pour le moment.Précisons quedestinés à fournir une connexion internet à des clients dans le monde entier. Pour le moment,. Pour en bénéficier en France, il convient de s'équiper d'un kit Starlink à 499 euros hors frais de port et de dossier (59 euros) et abonnement mensuel (99 euros sur l'Hexagone).