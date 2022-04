Ava, l’application française de sous-titrage utilisée dans CODA, lève 10 millions de dollars

Spontanément, l’équipe a utilisé Ava pour communiquer avec les acteurs sourds Troy Kotsur et Marlee Matlin, car contrairement aux acteurs de La Famille Bélier, ils le sont vraiment

Ma vie entière est dédiée à la mission d’offrir aux sourds et malentendants le même niveau d’information que n’importe qui d’autre. Cela a commencé lorsque j’étais enfant, en aidant mes parents et ma sœur sourds. Avec Ava j’ai eu l’opportunité d’aider des millions d’autres personnes. La récompense attribuée au film CODA est une reconnaissance pour l’ensemble des sourds et malentendants à travers le monde, qui entrevoient des moyens de poursuivre leurs rêves. Je suis extrêmement impatient d’employer les nouveaux moyens financiers que nous permettent nos partenaires pour étendre l’action d’Ava dans sa mission de faire naître un monde totalement accessible.

Ce qui porte son financement total à 16.5 millions de dollars et lui permettrait d'étendre son activité.Pour rappel,. Elle annonce une précision très fine, allant jusqu'à 95% basée sur l'Intelligence Artificielle et jusqu’à 99% avec Ava Scribe.: temps de sous-titrage en direct sur les conversations jusqu'à 40 minutes, pas de limite sur la taille du groupe ou le nombre d'appareils connectés, enregistrement des transcriptions pour garder un petit souvenir, et synthèse vocale (il suffit de taper un texte qui sera lu à voix haute). Elle possède égalementpour débloquer des fonctions supplémentaires, souligne lEt ce dernier de préciser :