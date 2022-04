Les iPhone de fonctionnaires de la Commission Européenne attaqués par Pegasus !

Pour le moment, ni la Commission ni Apple n'ont souhaité fournir de communiqué officiel. Parmi les précédentes victimes, on compte tout de même des personnalités politiques de premier rang, comme des opposants au Premier ministre Benjamin Netanyahu, ainsi que d'anciens employés du gouvernement et des responsables politiques.En effet, le spyware profitait d'une faille de sécurité de l'app Message, pour accéder au smartphone à la Pomme via une attaque zero-click (ne nécessitant pas que l'on clique sur un lien malveillant). Par la suite, Apple avait déployé iOS 14.7.1 avec des correctifs visant à colmater des brèches utilisées. Elle a également attaqué NSO en justice, en novembre 2021.