HyperPhoto : une App de détourage automatique en local sur iOS

L'App HyperPhoto, que ce soit une personne, un animal ou un objet, avec la possibilité d'appliquer le traitement sur plusieurs sujets d'une photo grâce à la fonctionnalité Magic Split. Le développeur assure qu'aucune donnée ne passe par un serveur et que tout est traité en local. Une version adaptée au Mac et à l' iPad est en cours de développement ainsi que des améliorations comme des filtres et effets, une galerie de modèles plus étoffée et une bibliothèque d'éléments à insérer.Le programme nécessite 174 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone /iPod touch sous iOS 14.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. Un achat intégré à 9,99 euros par an est proposé afin de débloquer l'export en très haute résolution, le détourage HD et de retirer les watermarks.