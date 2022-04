Apple signe avec BOE pour les écrans OLED des iPhone 14 (6,1 pouces)

Le contrat, évalué à 7,75 millions de dollars), portera sur un quart des dalles du prochain iPhone et concernera uniquement celles de 6,1 pouces - soit uniquement l'iPhone 14. En effet, les modèles Pro bénéficieront de panneaux produits par. Pour rappel, la question des écrans et de leur taille ont fait couler beaucoup d'encre. Aux dernières rumeurs,: un iPhone et un iPhone Max (qui serait un iPhone de base mais plus grand), un iPhone Pro et un Pro Max.