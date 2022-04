Apple n'aurait pas bénéficié d'avantages financiers via son suivi des apps

offre plus d'options de confidentialité au sein de ses propres applications que ce qui est requis en application de l'ATT

L'étude arrive d'ailleurs à point nommé, pour fêter -jour pour jour- ledu suivi des apps ! Sans surprise, la firme soutient que la fonction ne lui a profité d'aucune manière et qu'elle. En effet, de nombreux éditeurs et entreprises dont le modèle économique repose sur la publicité n'ont pas manqué de publier des bilans plus ou moins catastrophiques montrant leurs baisses de revenus.Il s'agit aussi d'un moyen pour Cupertino deselon lesquelles certains développeurs auraient été contraints de dépenser davantage sur l'pour contre balancer l'ATT. L'auteur de l'étude (Kinshuk Jerath, Ph.D. de la Columbia Business School) soutient par ailleurs que l'activité Search Ads ne serait pas assez significative pour constituer un réel désavantage. Elle ne représenterait qu'une petite partie du marché global de la publicité mobile et sa croissance serait antérieure à l'introduction de l'ATT. Notons au passage qu'Apple n'a fourni aucun chiffre à l'appui des conclusions du rapport...