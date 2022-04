iPhone : Apple lance son programme de réparation à la maison (bientôt en Europe)

Self Service Repair

Pour rappel, la firme avait dévoilé ce dernier un peu plus tôt cette année, laissant la porte ouverte à de nombreuses spéculations. Dans un premier temps, celui-ci devrait permettre aux utilisateurs d' iPhone 12 , d' iPhone 13 et d' iPhone SE En outre, il est question de l'étendre à d'autres produits, notamment aux Mac M1 Pour l'instant, le service ne serait disponible qu'aux États-Unis, mais. De même, les clients de la Pomme pourront avoir accès à plus de 5 000 centres de services agréés Apple et 2 800 centres de réparation indépendants pour les pièces, outils et autres manuels nécessaires à cette délicate opération.Après cela, il sera possible deles pièces et les outils requis (parmi les 200 disponibles) et de commencer la réparation. Apple précise que tous les outils et pièces proposés dans le magasin sont soumis à desApparemment, Apple fournira un kit, qui comprendra tous les outils nécessaires pour effectuer soi-même l'opération. Moyennantcelui-ci sera, à l'issue de laquelle il faudra le renvoyer (gratuitement). Cette sorte de location devrait offrir une certaine flexibilité aux clients qui ne veulent / peuvent pas acheter des outils pour une seule réparation.Le programme s'inscrit dans le cadre des efforts de la firme en matière de droit à la réparation. Néanmoins, elle maintient que la grande majorité de ses clients devraient toujours se rendre dans un Apple Store ou un centre agréé, pour s'assurer que leurs appareils sont réparés de manière sûre et fiable. Enfin une dernière question se pose,