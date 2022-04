iPhone : Apple défie les contraintes d’approvisionnement, seule devant ses rivaux

Dans la foulée des résultats,etont partagé leurs études sur les expéditions de smartphones pour le dernier trimestre.D’après, Apple aurait connu une croissance de 8 % par rapport au même trimestre de l'année dernière, avec 18 % de la part de marché totale. Elle serait certes toujours derrière Samsung sur ce point, mais le Coréen serait en baisse de 4 % au dernier trimestre. Pourd'autres fabricants de smartphones Android -Oppo et Vivo- seraient en chute libre, affichant respectivement -29 % et -30 %.Malgré les contraintes liées à la production et aux mesures de confinement,. Selon Tim Cook, la demande pour l’ iPhone 13 reste forte et devrait continuer sur sa lancée.